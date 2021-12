Bien plus que de simples bornes de recharge pour véhicules électriques : le leader américain Volta entre sur le marché européen





Volta Inc. (« Volta »), acteur leader américain des solutions de recharge pour véhicules électriques (« VE »), a annoncé son expansion sur le marché européen. L'entreprise américaine a prévu de se concentrer dans un premier temps sur la France, l'Allemagne, l'Autriche ainsi que la Suisse. L'annonce a été faite aujourd'hui lors de la Conférence NOAH à Zurich.

Proposant des bornes de recharge uniques, dotées d'écrans digitaux positionnés sur des carrefours d'audience stratégiques tels que des sites commerciaux, le réseau de Volta figure parmi les plus utilisés aux États-Unis. Pour les consommateurs, Volta promet une recharge fiable et financièrement attractive, s'adaptant à leur quotidien et à leurs habitudes. Pour les sites partenaires, l'écran et l'emplacement privilégié des bornes contribuent à stimuler l'activité : elles attirent davantage de clients, disposés à rester plus longtemps sur le lieu de chalandise. Enfin, pour les annonceurs, les bornes Volta constituent une plateforme innovante de publicité numérique : les marques peuvent y diffuser leur contenu au plus proche de l'acte d'achat.

« Nous croyons en un avenir énergétique plus vertueux, plus propre, connecté et adapté à notre mode de vie », a déclaré Chris Wendel, président et cofondateur chez Volta. « Nous avons affiné notre expertise au cours de la dernière décennie aux États-Unis, en accompagnant les changements macroéconomiques les plus importants de notre vie. Nous sommes fiers de voir l'entreprise que nous avons construite naître en Europe et nous nous réjouissons des nombreuses opportunités qui nous attendent. »

L'expansion européenne de Volta est menée par des équipes locales expérimentées, basées dans un premier temps à Berlin et à Paris. Elles sont composées d'ingénieurs spécialisés en matériels et logiciels de recharge des VE, d'experts en SaaS ainsi que de responsables commerciaux pour la publicité numérique extérieure.

« Forte de son expertise, Volta continue d'accompagner les entreprises à s'adapter aux changements rapides du comportement des consommateurs en matière de mobilités électriques - prouvant que les commerces peuvent prospérer tout en construisant un avenir plus durable », a déclaré Vincent Grena, Directeur de Volta Europe. « Je me réjouis de travailler avec des équipes talentueuses pour apporter en Europe notre modèle commercial innovant, synonyme d'avantages commerciaux mesurables pour nos sites partenaires et de confort maximal pour les conducteurs de véhicules électriques. »

Volta Inc. (NYSE : VLTA) est un acteur leader dans le domaine de la recharge pour VE centrée sur le commerce. La vision de Volta consiste à bâtir des réseaux de recharge qui exploitent et stimulent la transition vers la mobilité électrique en plaçant des bornes là où les consommateurs vivent, travaillent, font leurs achats et se divertissent. Misant sur les données pour mieux comprendre le comportement des conducteurs et ainsi proposer des solutions de recharge parfaitement adaptées à leur quotidien, Volta a pour vocation de satisfaire les consommateurs, les marques et les parcs immobiliers tout en contribuant à construire l'infrastructure de demain. Grâce à son offre unique de bornes de recharge, Volta offre un nouveau modèle économique avantageux tant pour les sites que pour les consommateurs, permettant ainsi à ses partenaires stratégiques de disposer des outils adéquats pour participer à la transition vers la mobilité électrique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.voltacharging.fr

