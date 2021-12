Builders & Partners annonce changer de nom et devenir VERTICAL SEA !





VERTICAL SEA, OU COMMENT CRÉER UNE COHÉRENCE DE GROUPE

PARIS, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- "J'ai fondé BUILDERS & PARTNERS il y a 10 ans, avec l'ambition d'apporter au secteur de l'immobilier une communauté à son service, où la diversité créerait le gisement des expertises, où l'écoute confiante approfondirait les échanges, où l'audace mêlée d'abnégation catalyserait l'alchimie de la performance, où le mouvement du groupe créerait le sens pour chacun, où les valeurs partagées par les collaboratrices et collaborateurs rayonneraient sur les clients et les partenaires.

C'est dans ce mouvement de progrès collectif, ouvert aux belles rencontres et curieux des enjeux de société, que BUILDERS & PARTNERS a progressivement élargi ses compétences aux domaines de l'environnement, du numérique, de la géotechnique et du génie civil. A cet égard, le groupe a notamment intégré les sociétés IDE Environnement, Soler Environnement, Soler Conseil, Sol Conseil et Call Ingénierie.

En parallèle, constatant qu'il n'existait pas sur le marché d'outil numérique open source répondant à ses besoins pour la gestion et la visualisation de la data afférente à ses métiers, il a développé sa propre solution logicielle, SOFYA, qui est aujourd'hui devenue un véritable département Numérique au sein de BUILDERS & PARTNERS.

En ayant ainsi enrichi la diversité de nos expertises avec des marques à forte notoriété dans leurs domaines respectifs, il nous est apparu conforme à notre identité de les préserver tout en les unissant sous un label fédérateur : VERTICAL SEA.

Le groupe VERTICAL SEA repose désormais sur 4 piliers :

La Construction et les Services à l'Immobilier avec BUILDERS & PARTNERS

L'Environnement avec SOLER IDE

La Géotechnique et le Génie civil avec SOL CONSEIL

Le Numérique avec SOFYA

Aujourd'hui, VERTICAL SEA a son siège à Sèvres (92) et dispose d'implantations en France : à Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Massy, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse, et au Maroc : à Rabat et Casablanca.

Notre ambition est de développer nos métiers sur l'ensemble de nos implantations, poursuivre l'intégration de compétences connexes et explorer de nouveaux horizons géographiques, en capitalisant le trésor de nos expertises par ce qui a toujours fait notre passion: l'art de la synergie pour une offre de services toujours plus complète et agile au service de nos clients. L'exemple de l'environnement est à cet égard éclairant: au coeur de la machine VERTICAL SEA, il imprègne à présent de sa culture l'ensemble des métiers du groupe.

Nous comptons bien que cette évolution stratégique, conçue à l'aune de l'environnement et du numérique, soit autant créatrice d'évolution et de mobilité pour nos collaboratrices et nos collaborateurs, que de valeur pour nos clients et partenaires."

Par Louis-Christophe Moissonnier, Président Fondateur de VERTICAL SEA

A propos de VERTICAL SEA

VERTICAL SEA est un groupe d'ingénierie et de management de projet constitué par des sociétés aux expertises complémentaires, soudées par un socle de valeurs communes et par la vision partagée de ce que doit être le service dans un monde à transformer.

Un triple défi: sociétal, environnemental et économique, se présente aux acteurs de l'aménagement du territoire, de l'immobilier, du bâtiment, des infrastructures ou encore de l'industrie. Pour le relever, les métiers de l'ingénierie et du management de projet, au service de ces acteurs, sont conduites à repenser leur modèle. Elles doivent mettre en symbiose toutes les expertises impliquées, dans le respect des cultures propres à chacune, mais en générant perpétuellement l'échange et la collaboration entre elles. Il en résulte nécessairement un enrichissement mutuel pour une compréhension plus globale des enjeux et l'entreprise devient alors un creuset d'innovation et d'efficacité, qui abat les barrières et les freins.

C'est autour de cette idée centrale que le groupe VERTICAL SEA s'est attaché à construire, depuis 10 ans, un collectif rassemblant une grande variété de spécialistes: en Conseil immobilier ; en Ingénierie dans les domaines de l'Energie, de l'Environnement, du Bâtiment tous corps d'états, de la Géotechnique, de l'Hydrogéologie, des Sites et Sols Pollués ; en Services numériques appliqués et en Management de projets. Dans cette communauté, ont été mises en place des relations fondées sur la fluidité, l'empathie, la présomption de confiance et la bienveillance sans complaisance; caractéristiques qui elles-mêmes rayonnent vers nos clients et nos partenaires.

