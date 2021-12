Follow me to be Healthy with Europe : La campagne digitale encourageant de jeunes européens à manger plus de fruits et légumes, arrive à son terme après trois années de campagne réussies





- La campagne digitale Follow me to be Healthy with Europe ? lancée depuis trois ans ? a été coordonnée par Freshfel Europe et Aprifel, et co-financée par la Commission européenne, avec l'objectif d'augmenter la consommation de fruits et légumes auprès des européens âgés de 18 à 30 ans ;

- Depuis son lancement en 2019, la campagne a généré plus de 64 millions d'impressions sur les réseaux sociaux, à travers la production et l'utilisation de vidéos, d'infographies, d'astuces et de partenariats avec des influenceurs. Elle a aussi généré +1,6 millions de vues sur les vidéos et a permis de rencontrer plus de 2 500 personnes sur divers évènements ;

- Son succès a été reconnu et compilé dans une vidéo présentant les activités conduites pendant les trois dernières années.

BRUXELLES, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la campagne digitale "Follow me to be Healthy with Europe" ? lancée par Freshfel Europe et Aprifel en juillet 2019 ? s'achève après trois années couronnées de succès visant à promouvoir une alimentation saine et équilibrée auprès des 18-30 ans en Europe.

Suivi en ligne avec le hashtag #400gChallenge, l'objectif de cette campagne était d'encourager de jeunes européens à augmenter leur consommation de fruits et légumes à un minimum de 400g par jour, pour améliorer et in fine transformer les habitudes alimentaires des Millennials. Cela suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de consommer au moins 400g de fruits et légumes chaque jour.

De plus, avec cette génération reconnue comme hyperconnectée et partageant beaucoup de contenu en ligne, la nature avant tout digitale de la campagne a permis de sensibiliser malgré les challenges dus au COVID-19. Depuis son lancement, elle a généré plus de 64 millions d'impressions sur les réseaux sociaux et a accumulé +1,6 millions de vues sur les vidéos. This tout ça grâce à une trentaine de vidéos, infographies et collaborations avec plus de 20 influenceurs venant de six pays européens, qui ont encouragé de jeunes européens à partager des astuces pour intégrer plus facilement les fruits et légumes à leur alimentation quotidienne. Avant les restrictions du COVID-19, la campagne a également rencontré plus de 2 500 personnes sur divers évènements.

Philippe Binard, Délégué Général de Freshfel Europe, a déclaré : "Les obstacles comme le manque d'intérêt en nutrition et santé, le peu de connaissances en nutrition et la peur qu'une alimentation saine coûte trop chère, signifie souvent que les jeunes n'intègrent pas assez de fruits et légumes à leur alimentation. Nous sommes donc très fiers du travail sur cette campagne de sensibilisation des moyens simples qui peuvent mener à un mode de vie plus sain, et nous sommes reconnaissants de tout le soutien que nous avons reçu ces trois dernières années pour aboutir à notre objectif".

En complément, Mathilde Fléchard, Chargée de projets européens à Aprifel, ajoute : "C'est super de pouvoir annoncer le succès de la campagne durant l'Année Internationale des Fruits et Légumes. A la suite de ça, on espère continuer à éduquer et inspirer les plus jeunes générations à faire des choix d'alimentation plus sains alors qu'ils entrent dans la vie adulte. Les réseaux sociaux ont prouvé une fois de plus être une excellente ressource pour se connecter avec cette génération".

Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse digital de la campagne en français ici, et regardez à la vidéo présentant les activités de la campagne ici.

