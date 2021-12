La marque de motos électriques SUPERSOCO publie une déclaration concernant la propriété de ses droits de propriété intellectuelle





SHANGHAI, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le plus grand salon professionnel de motos au monde, l'EICMA, s'est terminé le 28 novembre à Milan, en Italie. Au cours de l'événement, SUPERSOCO, une marque de motos électriques mondialement reconnue, a découvert qu'une entreprise exposait, sans autorisation, plusieurs des modèles les plus vendus de SUPERSOCO en violation de ses brevets de modèles exclusifs et de ses droits de propriété intellectuelle, notamment le CPx, le TC MAX, le CU et le VS1, et a utilisé la marque SUPERSOCO et certains de ses modèles dans le cadre de ses communications médiatiques.

SUPERSOCO a par la présente fait la déclaration suivante :

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd (« SOCO »), est le créateur de la marque SUPERSOCO, possède les droits de propriété intellectuelle et les brevets de modèles des véhicules de la marque SUPERSOCO. La marque SUPERSOCO n'a pas participé à l'EICMA cette année et n'a autorisé aucun organisme tiers à la représenter à l'événement.

Depuis sa création en 2015, SOCO, dirigée par le fondateur M. Sherman, a réalisé de manière indépendante la conception et le développement d'un large éventail de modèles et les a lancés avec succès sur le marché. La gamme de modèles a été soutenue par les fans de moto du monde entier et reconnue par des agents dans de nombreux pays. De nombreux modèles de l'entreprise ont remporté des prix de design internationaux, tels que le Red Dot Award allemand et l'IF Design Award.

SOCO est une startup possédant des capacités de conception novatrices et de production de base qui a un impact positif sur le développement de l'industrie des transports alimenté par l'énergie renouvelable. Au cours des six dernières années, SOCO, stimulée par la conception indépendante et la R&D, s'est toujours concentrée sur le secteur des véhicules électriques à deux roues haut de gamme. La société a demandé plus de 1 500 droits de propriété intellectuelle indépendants, couvrant les brevets d'invention, les brevets de modèles d'utilité, les brevets de conception et les droits d'auteur de logiciels.

