Cérémonie de commémoration pour les victimes de Polytechnique





6 décembre 2021 de 12h à 13h30 à la Place-du-6-décembre

MONTREAL, le 5 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes perdent la vie à Polytechnique, lâchement assassinées, parce que femmes. L'attentat antiféministe survenu il y a maintenant 32 ans résonne encore tristement aujourd'hui, particulièrement à travers les 18 féminicides qui ont eu lieu au Québec en 2021 et les nombreuses autres violences sexistes que les femmes subissent parce que femmes.

Vigie à la mémoire des victimes de Polytechnique : 6 décembre de 12 h à 13 h 30 à la Place-du-6-décembre, Montréal.

Pour honorer la mémoire des victimes de Polytechnique et rappeler l'importance de lutter contre les violences sexistes et genrées, le Comité 12 jours lance une invitation au recueillement et à la mémoire des femmes le 6 décembre prochain. Des prises de paroles et des performances artistiques se tiendront dès 12h00 à la Place-du-6-décembre, à Montréal, et une diffusion de l'événement en direct sera faite sur la page Facebook des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes (@comite12jours) .

Pour ne jamais les oublier

Le 6 décembre a été déclarée comme Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et vise à se souvenir des personnes qui ont été victimes de violence sexiste. Rappelons que les femmes qui vivent à l'intersection de plusieurs oppressions comme les femmes autochtones, les femmes racisées, les femmes trans ou non binaires, les femmes en situation de handicap ou les femmes issues de la diversité sexuelle sont davantage touchées par ces violences et vivent des discriminations encore plus fortes.

À propos des 12 jours et du Comité 12 jours

Coordonné par la Fédération des Femmes du Québec (FFQ), le Comité 12 jours coordonne une campagne annuelle, du 25 novembre au 6 décembre, visant l'élimination des violences systémiques et institutionnelles faites aux femmes. La campagne qui se termine le 6 décembre aura été l'occasion de tenir et d'organiser toutes sortes d'activités pour écouter et valoriser le vécu des premières concernées par les enjeux de violence dont les voix sont encore trop peu écoutées ou considérées. La thématique de cette année, « Déconfinons la conversation autour des violences genrées » vient amplifier l'importance de poursuivre les discussions sur ces violences tout au long de l'année car elles ne prennent jamais congé!

Cette année nous comptons parmi nos membres : le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, DAWN/Réseau d'action femmes handicapées, Amal Center for Women, l'R des centres de femmes, la Maison des femmes sourdes, Solidarité sans frontières, Native Women's Shelter of Montreal, Conseil québécois LGBT, Institut Simone de Beauvoir, Regroupement naissance respectées, Stella, l'amie de maimie, Girls Action Foundation, Piamp, Hoodstock, le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques.

SOURCE Fédération des femmes du Québec

Communiqué envoyé le 5 décembre 2021