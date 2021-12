Le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada





GATINEAU, QC, le 5 déc. 2021 /CNW/ - Chaque année, des bénévoles partout au pays donnent de leur temps et de leurs ressources pour avoir une incidence positive sur leur collectivité. À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles cette année, nous célébrons les innombrables contributions des bénévoles et nous rendons hommage à ceux qui ont pavé la voie avant la pandémie, ainsi qu'à ceux qui se sont mobilisés pendant la période la plus incertaine, en proposant leur candidature pour l'un des Prix pour le bénévolat du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, a lancé l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada de 2021. Du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022, il est possible de proposer la candidature d'une personne, d'un organisme sans but lucratif, d'une entreprise sociale ou d'une entreprise. En plus de recevoir une reconnaissance nationale, les lauréats peuvent désigner un organisme sans but lucratif de leur choix qui recevra une bourse. Les lauréats régionaux peuvent choisir un organisme qui recevra une bourse de 5 000 $, et le lauréat national peut désigner un organisme qui recevra une bourse de 10 000 $.

Les candidatures sont acceptées dans les catégories suivantes :

un prix national - Prix Thérèse Casgrain pour l'engagement de toute une vie , pour une personne qui s'est consacrée au bénévolat pendant au moins 20 ans;

, pour une personne qui s'est consacrée au bénévolat pendant au moins 20 ans; cinq prix régionaux - Leader émergent , pour les bénévoles âgés de 18 à 30 ans;

, pour les bénévoles âgés de 18 à 30 ans; cinq prix régionaux - Leadership communautaire , pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles;

, pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles; cinq prix régionaux - Leadership d'entreprise , pour les entreprises et les entreprises sociales;

, pour les entreprises et les entreprises sociales; cinq prix régionaux - Innovation sociale pour les organismes et les entreprises sociales sans but lucratif.

Les Prix pour le bénévolat du Canada soulignent le leadership communautaire et visent à encourager les Canadiens de tous les horizons à changer les choses dans leur collectivité grâce au bénévolat et à élaborer des solutions novatrices pour remédier aux défis sociaux.

Soumettez la candidature d'une personne ou d'un groupe de bénévoles, d'un organisme sans but lucratif, d'une entreprise sociale ou d'une entreprise dès aujourd'hui! Pour en savoir et pour soumettre une candidature, visitez le site Canada.ca/prix-benevolat.

Citation

« Alors que nous célébrons la Journée internationale des bénévoles et que nous rendons hommage aux personnes qui travaillent sans relâche afin d'améliorer nos collectivités, j'ai l'honneur d'annoncer le lancement de l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada. Au cours des deux dernières années, alors que les Canadiens faisaient face à des défis sans précédent en lien avec la pandémie, nous en sommes tous venus à apprécier davantage la force et le soutien incroyables que les bénévoles offrent aux membres de leur collectivité en temps de besoin. J'encourage tous les Canadiens à proposer la candidature de ceux qui procurent ce service essentiel aux autres membres de leur collectivité. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Les Prix pour le bénévolat du Canada comprennent 21 prix : 20 prix à l'échelle régionale et 1 prix à l'échelle nationale.

comprennent 21 prix : 20 prix à l'échelle régionale et 1 prix à l'échelle nationale. Les lauréats de 2020 seront honorés au cours d'une cérémonie qui se tiendra le 7 décembre 2021.

L'appel de candidatures est ouvert du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022.

Les candidatures sont sélectionnées à l'issue d'un processus d'évaluation en trois étapes.

Les fonctionnaires du Ministère évaluent les candidatures pour s'assurer qu'elles répondent aux critères d'admissibilité. Les examinateurs régionaux (représentants bénévoles partout au pays) examinent les candidatures admissibles en fonction des critères d'évaluation. Cette année, plus de 60 examinateurs à l'échelle du pays se sont portés volontaires pour revoir toutes les candidatures et déterminer les meilleures afin qu'elles soient évaluées plus en détail par le Comité consultatif national. Le Comité consultatif national formé d'au plus 15 bénévoles de diverses régions du Canada examinent les candidatures les mieux cotées et conseille la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dans sa décision finale.

La Journée internationale du bénévolat est une célébration mondiale des bénévoles créée par l'Organisation des Nations Unies. Elle se tient chaque année le 5 décembre.

En 2018, 79 % des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré faire du bénévolat.

Au Canada , pour l'année 2018, le temps consacré au bénévolat représentait plus de 2,5 millions d'emplois à temps plein.

Liens connexes

Présenter une candidature

Lignes directrices de mise en candidature

Prix pour le bénévolat du Canada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2021 à 12:03 et diffusé par :