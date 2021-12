Journée internationale des bénévoles - Merci à tous les parents bénévoles qui s'engagent dans le milieu scolaire!





QUÉBEC, le 5 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à remercier chaleureusement les parents engagés et tous ceux qui donnent de leur temps pour l'action bénévole au Québec.

« Le dévouement exceptionnel des parents bénévoles au sein des structures scolaires mérite d'être reconnu et valorisé. Votre implication a un impact positif sur le milieu scolaire et sur la réussite de nos jeunes partout au Québec. Vous pouvez être fiers de ce que vous accomplissez. La FCPQ sera toujours présente pour vous soutenir dans votre engagement et pour porter votre voix », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ annoncera dans les prochains mois une nouveauté pour célébrer et valoriser l'engagement parental. Nous vous invitons à surveiller nos réseaux sociaux et notre site web, pour connaître les détails en primeur.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

