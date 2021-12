Le gouvernement du Canada consacre 14,7 millions de dollars à des projets de conservation dans cinq parcs nationaux des Rocheuses pour prévenir et gérer les espèces aquatiques envahissantes





BANFF, AB, le 4 déc. 2021 /CNW/ - La protection de l'intégrité écologique des parcs nationaux est essentielle à la conservation du patrimoine marin naturel et culturel, à la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, et à offrir à la population canadienne des possibilités d'en apprendre davantage sur ces milieux culturels et naturels emblématiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé des investissements fédéraux totalisant 14,7 millions de dollars sur cinq ans pour des projets de conservation qui visent à prévenir et à gérer les espèces aquatiques envahissantes dans les parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay, Yoho ainsi que Lacs-Waterton.

Les parcs nationaux des Rocheuses sont particulièrement vulnérables aux espèces aquatiques envahissantes, en raison du grand nombre d'amateurs de loisirs nautiques qui s'y rendent chaque année. Les espèces aquatiques envahissantes altèrent les écosystèmes aquatiques, causent des dommages irréversibles, ont un impact sur les espèces vulnérables en péril et se propagent en aval au-delà des limites du parc à travers les réseaux fluviaux connectés. Particulièrement préoccupantes pour les parcs nationaux des Rocheuses sont les moules envahissantes, car elles épuisent les substances nutritives disponibles et ont une influence à leur tour, sur l'ensemble du réseau trophique en modifiant la chimie et la qualité de l'eau; ainsi que le parasite qui cause le tournis des truites, qui lui entraîne des déformations du squelette. Cet investissement permettra à Parcs Canada de s'attaquer à d'importantes menaces qui guettent les écosystèmes aquatiques en finançant des programmes destinés à prévenir les espèces aquatiques envahissantes et à sensibiliser la population aux risques liés à leur propagation.

Dans le but de créer un programme cohérent à grande échelle pour assurer la sécurité des eaux, Parcs Canada continuera de coordonner les efforts déployés avec les organismes provinciaux, d'État et fédéraux, y compris Pêches et Océans Canada, en Alberta, en Colombie-Britannique et à Montana. L'Agence travaillera de concert avec des groupes autochtones, des partenaires et des intervenants pour protéger l'intégrité écologique des écosystèmes aquatiques. Ces efforts favoriseront directement le rétablissement d'espèces en péril, dont la truite fardée du versant de l'ouest, les populations de la rivière Athabasca de la truite arc-en-ciel et l'omble à tête plate; toutes des espèces indigènes qui étaient autrefois abondantes dans la plupart des grandes rivières et des lacs connectés émanant des montagnes.

Le gouvernement du Canada investit dans le Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada afin de financer des projets qui contribuent à changer les choses sur le terrain, en préservant ou en rétablissant l'intégrité écologique et en favorisant le rétablissement d'espèces en péril. Assurer l'intégrité écologique des parcs nationaux du Canada aidera le Canada à atteindre ses objectifs d'atténuation des effets des changements climatiques et de protection de la biodiversité, tout en offrant à la population canadienne la possibilité de profiter de la nature.

«?Des rivières, lacs et ruisseaux sains contribuent à la santé de l'environnement dans son ensemble. Ces fonds permettront à Parcs Canada de travailler avec des groupes autochtones, des partenaires provinciaux et de nombreux intervenants pour aider à protéger les écosystèmes aquatiques et le rétablissement d'espèces en péril, tout en fournissant à la population canadienne des possibilités de profiter pleinement de ces lieux protégés.?»

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

«?Notre gouvernement prend des mesures pour protéger les cours d'eau des magnifiques parcs nationaux de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Nous contribuons à garantir que nos écosystèmes restent protégés pour les générations à venir.?»

L'honorable Randy Boissonnault,

Ministre du Tourisme, Ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

La somme de 14,7 millions de dollars investie par le gouvernement du Canada s'échelonnera sur cinq ans, sera répartie comme suit :

s'échelonnera sur cinq ans, sera répartie comme suit : 4,70 millions de dollars pour l'Unité de gestion de Lake Louise , Yoho et Kootenay, qui englobe la partie nord du parc national Banff ainsi que les parcs nationaux Yoho et Kootenay;

3,73 millions de dollars pour le parc national Jasper ;

3,43 millions de dollars pour l'Unité de gestion de Banff , qui englobe la partie sud du parc national Banff ;

2,84 millions de dollars pour le parc national des Lacs-Waterton.



Les espèces aquatiques envahissantes sont couramment transportées par les humains. Outre l'abstraction faite des mesures limitant les loisirs nautiques, le meilleur moyen de protéger les plans d'eau contre les espèces aquatiques envahissantes consiste à veiller à ce que les embarcations et le matériel de loisirs nautiques soient bien nettoyés, vidés et séchés avant de passer à un nouveau plan d'eau. Parcs Canada encourage les amateurs de loisirs nautiques à se montrer prévoyants et à prendre connaissance des exigences régionales et locales avant leur arrivée.



La certification Nettoyer-Vider-Faire sécher est maintenant obligatoire dans les parcs nationaux Banff , Kootenay et Yoho ainsi que dans le parc national des Lacs-Waterton. Elle est également instaurée comme pratique exemplaire pour les adeptes des loisirs nautiques d'un océan à l'autre :

est maintenant obligatoire dans les parcs nationaux , Kootenay et Yoho ainsi que dans le parc national des Lacs-Waterton. Elle est également instaurée comme pratique exemplaire pour les adeptes des loisirs nautiques d'un océan à l'autre : Nettoyer les embarcations et le matériel de loisirs nautiques, tels que les bateaux, les planches à pagaie, le matériel de pêche, les jouets d'eau et les objets gonflables, pour en enlever la boue, le sable et les débris organiques.

Vider les glacières, les seaux, les compartiments et tous les autres articles qui pourraient contenir de l'eau.

Faire sécher complètement les embarcations et le matériel de loisirs nautiques pendant 48 heures avant de pénétrer dans un lac ou un cours d'eau.

L'équipement doit sécher pendant au moins 30 jours avant d'entrer dans un lac ou un cours d'eau s'il arrive des États-Unis ou d'ailleurs qu'en Colombie-Britannique, en Alberta , au Yukon ou aux Territoires du Nord-Ouest.

