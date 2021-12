Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 3 déc. 2021

Vendredi 03/12/2021 POKER LOTTO Main gagnante: 8-C, A-D, 10-H, K-C, 8-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO 1, 18, 21, 30, 33 & 37 No comp. 4. PICK-2: 6 8 PICK-3: 2 0 5...

La ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx, s'est rendue à Toronto les 2 et 3 décembre à la tête d'une délégation composée d'une vingtaine de représentants de partenaires de l'industrie touristique. Cette mission avait notamment pour...