European Wellness s'associe à l'université allemande de Heidelberg pour réaliser des tests de sécurité et de toxicité dans le cadre d'études précliniques sur les peptides anti-âge





HEIDELBERG, Allemagne, 4 décembre 2021 /PRNewswire/ -- European Wellness Academy (EWA), membre du European Wellness Biomedical Group (EWBG), a récemment signé avec l'Université d'Heidelberg son deuxième contrat de recherche portant sur les tests généraux d'innocuité et de toxicité in vitro/in vivo pour les études précliniques des peptides régénératifs.

Le contrat de recherche signé s'inscrit dans la continuité des recherches précédentes sur l'efficacité des biothérapies de pointe du groupe, notamment les cellules souches précurseurs (progéniteurs) (PSC), les cellules précurseurs (Frozen Organo Crygenics (FOC)), les organelles mito (MO), les Nano Organo Peptides (NOP) et les exosomes.

Le mandat de recherche vise à approfondir les connaissances scientifiques sur l'innocuité préclinique et la toxicité des peptides régénératifs.

La deuxième phase de cette étude sera poursuivie par des études de sécurité in vivo et d'autres études de sécurité où une étude de tumorigénicité sera réalisée sur les Mito Organelles (MO) et les Nano Organo Peptides (NOP) d'EWBG.

L'étude collaborative, dont les dépenses sont estimées à 600 000 euros, est entièrement financée par EWBG, un groupe biotechnologique européen primé et détenteur de multiples brevets, spécialisé dans la connaissance et l'efficacité de la médecine biologique et des thérapies biomoléculaires européennes.

Le partenaire de recherche, l'université de Heidelberg, est la plus ancienne université d'Allemagne et l'une des universités de recherche les plus solides de toute l'Europe. Cinquante-six lauréats du prix Nobel ont un lien avec l'université de Heidelberg ou la ville de Heidelberg, dont dix y ont enseigné en tant que professeurs.

L'EWBG était représenté par son président de groupe, le professeur Mike Chan, qui siège également au conseil scientifique de la Société européenne de médecine préventive, régénératrice et anti-âge (ESAAM) et dirige le département de médecine régénératrice de la société dans le monde entier, tandis que l'université de Heidelberg était représentée par sa directrice commerciale, Katrin Erk, et son chef du département d'anatomie et de biologie cellulaire III, le professeur Thomas Skutella.

« Nous sommes convaincus que les premiers progrès prometteurs de ces deux études nous conduiront à la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (IND) auprès des différents organismes de réglementation", a déclaré le professeur Mike, qui est également un expert en matière de lutte contre le vieillissement et qui possède plus de 30 ans d'expérience en médecine régénérative.

À propos du groupe européen Wellness Biomedical

European Wellness Biomedical Group (EWBG) est un groupe européen primé, fondé par les professeurs Mike Chan et Michelle Wong au début des années 90 en Suisse, à l'issue d'efforts de recherche précoce en thérapie cellulaire déployés en Suisse, en Allemagne, en Russie et en Autriche depuis le milieu des années 80.

Aujourd'hui, l'EWBG est surtout connu pour ses développements pionniers dans le domaine des cellules souches précurseurs (progéniteurs) spécifiques aux organes, des peptides biologiques et synthétiques, de la médecine biologique régénérative, des immunothérapies, des nutraceutiques et des cosméceutiques.

Les divisions commerciales multinationales d'EWBG comprennent la recherche et le développement, la biofabrication, les académies biomédicales pour l'éducation et la formation continues, les centres anti-âge et la distribution de produits nutraceutiques aux praticiens agréés et aux consommateurs dans 80 pays du monde. EWBG possède et exploite également un réseau croissant d'hôpitaux et de centres médicaux accrédités au niveau international et spécialisés dans la biomédecine régénérative, ainsi que des centres de bien-être de luxe dans le monde entier. Actuellement, le Groupe a son siège en Allemagne et en Malaisie (Asie-Pacifique) avec des installations de recherche en Allemagne, en Suisse, en République tchèque et au Royaume-Uni.

https://ewacademy.eu/

https://european-wellness.eu/

