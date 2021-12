Florasis publie la version internationale de la chanson thème avec le chanteur populaire Zhou Shen





Une interprétation musicale multilingue mettant en scène la saveur classique chinoise par Zhou Shen

De nouvelles collaborations pour faire connaître la marque au public mondial

Les produits de Florasis sont disponibles sur plus de 100 marchés après un lancement au niveau mondial

HANGZHOU, Chine, 4 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 2 décembre 2021, la marque chinoise de cosmétiques Florasis a publié la version internationale de la chanson thème Florasis, interprétée par le chanteur populaire Zhou Shen (Charlie Zhou) en cinq langues. Célébrité mondiale, véritable égérie de Florasis, Zhou Shen pourra s'appuyer sur un plus grand nombre de collaborations pour diffuser l'histoire de la marque dans le monde.

La version internationale est une nouvelle interprétation de la chanson originale chinoise Hua Xizi, sortie l'année dernière. La chanson a été composée par le parolier renommé, Vincent Fang, et le groupe de musique Yu-peng Chen, et a intégré le jeu instrumental du Xun, l'un des plus anciens instruments de musique chinois. S'appuyant sur la mélodie originale, Zhou Shen nous fait découvrir l'étendue de son talent en chinois, en anglais, en japonais, en italien et en russe, réunissant ces différentes langues dans une seule chanson. Pour que l'expérience musicale soit encore plus belle, le vidéoclip présente des images poétiques, comme une fine pluie tombant dans une atmosphère brumeuse ou un bateau dérivant sur un lac.

Depuis le début de l'année 2021, Florasis a commencé à faire connaître ses produits et l'histoire de sa marque sur le marché mondial. Actuellement, les produits Florasis sont disponibles dans plus de 100 pays et régions, notamment aux États-Unis, au Japon et en Asie du Sud-Est. Plus tôt ce mois-ci, la collection Impression of Dai inspirée de la culture des Dai a été lancée sur le marché mondial et a rapidement enthousiasmé les consommateurs par son artisanat exquis et son esthétique unique.

À propos de Florasis

Marque de maquillage innovante, Florasis explore le thème de la sagesse dans les rituels de beauté traditionnels. Riche de l'héritage de la philosophie de l'esthétique chinoise, Florasis adopte des technologies modernes pour créer des produits cosmétiques.

https://www.florasis.com

