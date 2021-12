Florasis dévoile la version internationale de sa chanson thème mettant en vedette le chanteur populaire Zhou Shen





L'artiste livre une interprétation musicale multilingue de la culture chinoise classique

D'autres collaborations à venir feront connaître la marque à l'échelle mondiale

Les produits de Florasis sont offerts dans plus de 100 marchés depuis leur lancement mondial

HANGZHOU, Chine, 3 décembre 2021 /CNW/ - Le 2 décembre 2021, la marque chinoise de cosmétiques Florasis a dévoilé la version internationale de sa chanson thème Florasis, interprétée par le chanteur populaire Zhou Shen (Charlie Zhou) en cinq langues. En tant que célébrité internationale soutenant Florasis, Zhou Shen collaborera davantage avec celle-ci pour faire connaître l'histoire de la marque au monde entier.

La version internationale est une nouvelle interprétation de la chanson thème originale chinoise Hua Xizi sortie l'année dernière. Le célèbre parolier Vincent Fang et le musicien Yu-peng Chen ont composé la nouvelle version, qui reprend la mélodie originale et intègre un arrangement instrumental de xun, l'un des plus anciens instruments de musique chinois. Zhou Shen démontre son incroyable talent pour le chant en interprétant cette pièce en différentes langues, dont le chinois, l'anglais, le japonais, l'italien et le russe. Le vidéoclip présente également des images poétiques qui enrichissent l'expérience musicale, comme de la pluie brumeuse et une promenade en bateau sur le lac.

Florasis a commencé à présenter ses produits et l'histoire de sa marque sur le marché mondial au début de l'année 2021. À l'heure actuelle, les produits de Florasis sont offerts dans plus de 100 pays et régions, dont les États-Unis, le Japon et l'Asie du Sud-Est. Plus tôt ce mois-ci, la collection « Impression of Dai », inspirée de la culture du peuple chinois Dai, a été lancée sur le marché mondial et a rapidement suscité l'enthousiasme des consommateurs grâce à la qualité exceptionnelle de sa confection et à son esthétique unique.

À propos de Florasis

Florasis est une marque de maquillage innovante qui crée des produits cosmétiques en explorant la sagesse des rituels de beauté traditionnels, en s'inspirant de l'héritage philosophique de l'esthétique chinoise et en adoptant des technologies modernes.

