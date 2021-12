Dépôt du Projet de loi no 19 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives





Un moyen supplémentaire pour la prévention du cancer

MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les organismes oeuvrant dans le domaine du cancer accueillent favorablement le dépôt du projet de loi 19 Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. Nous espérons qu'il permettra, entre autres, de mettre à niveau le registre des données sur le cancer au Québec. Rappelons qu'aujourd'hui, celui-ci présente malheureusement des données qui datent de 2011, compte tenu du cadre en vigueur entourant la collecte de celles-ci. Jusqu'à maintenant, le Québec fait bande à part comparativement aux autres provinces qui figurent au Registre canadien du cancer, pourra maintenant espérer avoir une représentation avec des données à jour, afin de contribuer à la production de données normalisées et comparables » a déclaré Manon Pepin, présidente et directrice générale de la Société de recherche sur le cancer.

Madame Pepin joint sa voix à d'autres organismes oeuvrant dans le domaine du cancer (Fondation québécoise du cancer, Leucan, Procure et Société canadienne du cancer) et rappelle que le partage des données est primordial pour faire accélérer la recherche sur le cancer. « Avec l'adoption de ce projet de loi, ce sont non seulement les chercheurs québécois qui gagnent, mais encore plus important, ce sont les personnes atteintes de cancer ainsi que l'ensemble des citoyens du Québec qui en bénéficieront grâce à l'utilisation des données qui permettront d'améliorer la prévention, le dépistage et le traitement du cancer » précise la porte-parole de la Société de recherche sur le cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre d'information Leucan.

À propos de PROCURE

PROCURE est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut et contribue au financement de la recherche de classe mondiale

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs dans le domaine du cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à coeur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de mieux soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer.

SOURCE Collectif sur le cancer

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 19:44 et diffusé par :