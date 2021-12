NextSense émerge pour déverrouiller la santé cérébrale avec ses partenaires clés que sont UCB, Heraeus, l'université de Californie à San Diego et l'université Emory





NextSense, la fondation pour la santé cérébrale, est sortie de l'ombre avec une annonce faite lors de l'Assemblée annuelle de l'American Epilepsy Society (AES) à Chicago, où NextSense et ses partenaires ont pour la première fois présenté à leurs pairs universitaires et industriels les résultats de leurs recherches sur la détection des crises épileptiques.

NextSense déverrouille la santé cérébrale avec des connaissances issues de données du monde réel, et une sagesse pratique et scientifique pour la vie quotidienne. Les appareils de la technologie traditionnelle de surveillance de la santé cérébrale telle que les EEG et les polysomnogrammes sont trop volumineux pour une utilisation à domicile, ce qui force les patients à passer la nuit dans un hôpital ou dans une clinique d'étude du sommeil à des fins d'observation. Le coût élevé des soins et le manque de confort de ces appareils rendent la surveillance à long terme et continue quasiment impossible. Non seulement ces données sont donc basées sur un intervalle de temps unique, mais elles observent également tout sauf une nuit de sommeil ordinaire. Et pour quiconque souffrant d'épilepsie, l'imprévisibilité des crises rend l'observation directe et la collecte des données de haute qualité excessivement rare.

La plateforme NextSense commence avec les données d'EEG longitudinales recueillies sur le point de l'expérience avec les oreillettes de biodétection qui peuvent être portées confortablement la nuit et pendant la journée selon les besoins. La société envisage de combiner ces données avec les modèles environnementaux et comportementaux recueillis à partir des appareils intelligents et des analyses opportunes réalisées par ses équipes de neuroscientifiques pour aider les médecins à identifier les facteurs déclenchants, diagnostiquer certains états de santé et établir des recommandations de traitement et de médicaments sur mesure en temps réel.

À l'Assemblée annuelle de l'AES, NextSense a détaillé pour la première fois sa relation clé avec son partenaire biopharmaceutique UCB. La société a également révélé les accords de recherche et de propriété intellectuelle qu'elle a passés avec Heraeus et l'université de Californie à San Diego, ainsi que les détails de sa collaboration multidimensionnelle avec des chercheurs de l'université Emory.

« Nous pensons que les technologies qui permettent une détection anticipée des crises et améliorent la coordination des soins pour les personnes souffrant d'épilepsie complètent le solide héritage d'UCB en matière d'épilepsie ainsi que son portefeuille de médicaments », a déclaré Colin Lake, vice-président de la Transformation des activités numériques pour la neurologie chez UCB. « L'accès aux données significatives que NextSense peut fournir nous permettra d'exploiter les données et de résoudre des questions de maladie complexes qui aideront les patients épileptiques à obtenir de meilleurs résultats dans leur parcours de soin. »

Chaque société pharmaceutique et de biotechnologie s'est associée à NextSense pour étudier la façon dont les neurologues peuvent mieux calibrer et gérer les projets de traitement pour l'épilepsie, le sommeil, et potentiellement d'autres troubles du système nerveux central (SNC), grâce à la plateforme de la société.

Le Brain Health Center de l'université Emory, dirigé par le médecin scientifique de renommée mondiale Allan Levey, est le lieu de plusieurs études de NextSense et de ses deux premiers essais cliniques.

« Nous sommes ravis de ce que ce partenariat signifie pour NextSense et pour Emory Brain Health », a commenté Allan Levey, directeur fondateur du Goizueta Institute au centre Emory Brain Health. « Notre travail aux côtés du service d'informatique biomédicale d'Emory représente une avancée notable vers une surveillance ambulatoire chronique de la physiologie du cerveau par EEG. Avec les oreillettes offrant un accès à des données de surveillance sur des périodes de temps bien plus longues, les découvertes initiales et le travail fondamental sont très prometteurs et montrent à quel point leurs efforts et leur technologie a un potentiel important pour révolutionner l'approche du diagnostic et le traitement de nombreux troubles neurologiques à l'avenir. »

« Nous avons assemblé une équipe de rêve de collaborateurs », a confié pour sa part Jonathan Berent, fondateur et PDG de NextSense. « C'est vraiment un plaisir aussi bien personnel que professionnel que de travailler en partenariat avec ces innovateurs au sommet de leurs domaines. Nos partenaires ont travaillé à nos côtés pour poursuivre méthodiquement ce que de nombreuses personnes pensaient jusqu'ici impossible. Nous sommes on ne peut plus ravis de commencer à montrer au monde ce que nous avons accompli, à commencer par la communauté scientifique à l'AES. »

NextSense continue d'enrôler des participants pour des essais cliniques axés sur l'épilepsie et le sommeil. À terme, la société espère exploiter les données à long terme recueillies afin d'aider à créer des biomarqueurs pour la santé cérébrale.

« Nous lui offrons un espoir à toutes les personnes, qu'elles souffrent d'épilepsie, qu'elles aient du mal à rester vigilantes, ou qu'elles soient à la recherche d'un diagnostic difficile à poser pour un trouble neurologique » a déclaré Jen Dwyer, directrice médicale de NextSense. « Nos membres peuvent présenter toutes sortes de troubles et nous comprenons leurs points douloureux uniques. Nous travaillons à bâtir un monde où ceux qui sont atteints de ces conditions n'auront plus à choisir entre confort et exactitude. Et nous ne faisons que commencer. »

