La Cour suprême du Canada se prononce en faveur de Loblaw sur la question fiscale visant Glenhuron Bank





BRAMPTON, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision concernant le recours en appel sur la question fiscale visant Glenhuron Bank Limited, une filiale entièrement détenue par Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) qui a été liquidée en 2013. La Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel fédérale en faveur de Loblaw. La société fait la déclaration suivante en réponse à cette décision.

« Les Canadiens s'attendent à ce que nous payions nos impôts pleinement et équitablement et nous le faisons. Nous sommes satisfaits que la Cour suprême du Canada ait statué en notre faveur et que cette affaire soit désormais réglée. »

