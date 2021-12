Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu - Période de consultation publique et séances d'information virtuelles sur la version provisoire de l'entente pour la réalisation de l'évaluation régionale





Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - En février 2020, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique a décidé qu'il était nécessaire d'entreprendre, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact fédérale, une évaluation régionale dans la région du Cercle de feu, située à environ 540 kilomètres au nord-est de Thunder Bay et à 1?000 kilomètres au nord de Toronto, en Ontario.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario ont discuté d'une éventuelle entente décrivant la manière dont l'évaluation régionale serait menée.

L'Agence tient une période de consultation publique sur la version provisoire de l'entente concernant la réalisation de l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu (version provisoire de l'entente). Les communautés autochtones, les organisations et le public sont invités à examiner et à formuler des commentaires sur la version provisoire de l'entente qui établit le but, les objectifs et les résultats prévus de l'évaluation régionale, ainsi que les principaux aspects de sa gouvernance et de son administration. Il contient également la version provisoire du mandat du Comité d'évaluation régional indépendant qui, une fois nommé, sera chargé de mener l'évaluation régionale.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil de l'évaluation régionale sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80468). Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format, ou organiser une réunion en ligne, peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : regionalrof-cdfregionale@iaac-aeic.gc.ca.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 1er février 2022. Tous les commentaires seront publiés en ligne dans le dossier de l'évaluation régionale.

Séances d'information virtuelles

L'Agence organisera des séances d'information virtuelles pour donner un aperçu de la version provisoire de l'entente, y compris l'ébauche de mandat. Ces séances consisteront en une présentation sur les principales sections du document, suivie d'une période de questions. Pour participer à une des séances sur MS Team, il suffit de cliquer sur l'un des liens suivants :

Après la période de consultation, tous les commentaires seront pris en compte. D'autres occasions seront offertes au public pour participer à l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu et seront annoncées ultérieurement.

Pour de plus amples renseignements sur les politiques de l'Agence en matière de protection des renseignements personnels, veuillez consulter l'avis de confidentialité sur le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

