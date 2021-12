Nouvelle navette entre le terminus La Prairie et le Quartier Dix30





MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Exo, en collaboration avec la Ville de La Prairie et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), est heureux d'annoncer la mise en service d'une nouvelle navette par taxi collectif reliant le stationnement incitatif La Prairie et le Quartier Dix30 à Brossard dès le 6 décembre 2021. La ligne 230 - La Prairie/DIX30 offrira 26 départs par jour, 7 jours sur 7, à bord de véhicules 100 % électriques.

Ce nouveau service permet un gain de temps important pour les résidents de La Prairie, en leur évitant un détour et une correspondance par le terminus Panama. Le parcours du taxi collectif comprend plusieurs arrêts dans le parc industriel de Brossard et 5 arrêts directement au Quartier Dix30. Il est à noter que les déplacements internes sur le territoire de Brossard ne sont pas autorisés. Bien que les usagers puissent débarquer à n'importe quel arrêt situé à Brossard, à l'embarquement, leur destination finale doit obligatoirement être La Prairie.

Le taxi collectif propose des départs aux 35 à 40 minutes, de 5 h 40 à 21 h 50 en semaine et de 7 h 35 à 22 h 40 les fins de semaine et jours fériés. Pour faciliter les correspondances, les départs de la navette Dix30 sont synchronisés avec les horaires des lignes locales passant par le stationnement incitatif La Prairie (lignes 21, 22, 23, 25 28 et 29).

Citations

«?La mise en place de cette nouvelle desserte est une excellente nouvelle pour les citoyens de La Prairie. Ils bénéficient désormais d'un service rapide, efficace et 100 % électrique vers le pôle commercial et de divertissement que représente le Quartier Dix30?», déclare Frédéric Galantai, maire de La Prairie.

«?Exo est heureux d'offrir une alternative simple et conviviale à l'auto-solo aux citoyens de La Prairie pour se rendre au travail ou tout simplement pour aller magasiner. Grâce à la collaboration de la Ville de La Prairie, de l'ARTM, de Taxelco et du Réseau de transport de Longueuil (RTL), nous avons réussi à mettre en place une solution de mobilité 100 % électrique qui répond aux besoins réels de déplacement?», souligne Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

«?Taxelco est fier d'assurer la nouvelle desserte d'exo - La Prairie/DIX30 exclusivement avec des véhicules électriques de Téo Taxi. Le transport collectif est encore plus respectueux de l'environnement ainsi?», affirme Frédéric Prégent, directeur général de Taxelco.

Pour consulter l'horaire et les tarifs de la ligne 230 : exo.quebec/ligne230

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 15:24 et diffusé par :