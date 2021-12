Traverse de L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - La STQ se fait rassurante avec les intervenants locaux





QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Plus tôt cette semaine, la STQ a tenu à L'Isle-aux-Coudres la rencontre annuelle du comité consultatif régional de la traverse (CCR), en présence du président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. Stéphane Lafaut. Lors de cette rencontre, la STQ a fait le bilan de la saison estivale et a informé les membres du CCR de l'offre de service en 2022, en plus de recueillir les commentaires et répondre aux questions des participants.

Deux navires de la Saint-Jean à l'Action de grâce

La STQ a fait le point avec les acteurs locaux sur le plan de mouvements des navires pour l'été 2022, en assurant aux acteurs locaux qu'elle compte déployer deux navires durant cette période touristique importante. Lors de la période estivale de 2021, entre juin et août, c'est près de 10 500 passagers de plus qui ont pu bénéficier du service de traversier par rapport à l'année précédente. D'ailleurs, depuis le 1er avril 2021, 208 traversées supplémentaires qui n'étaient pas à l'horaire ont été effectuées pour répondre principalement aux achalandages accrus lors de la période touristique. Pour 2022, la remise en service du NM Joseph-Savard est d'ailleurs toujours prévue pour le mois de juin concordant avec cette période de fort achalandage. Rappelons que ce navire a profité d'investissements majeurs d'environ 30 M$ pour sa réfection et sa modernisation au cours de la dernière année.

Des quais sécuritaires, en attente du grand projet de reconstruction

La STQ s'est également montrée rassurante sur l'état actuel des installations. Des travaux de consolidation et d'entretien des quais existants sont en cours et d'autres sont prévus dans les prochains mois. Le grand projet de reconstruction des quais autant à St-Joseph-de-la-Rive qu'à L'Isle-aux-Coudres en est à ses débuts. Le projet, qui est soumis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique du gouvernement du Québec, est présentement à l'étape de l'élaboration du dossier d'opportunité. Cette étape est chapeautée par la Société québécoise d'infrastructures (SQI). Pour l'élaboration du dossier d'opportunité, la STQ rencontrera prochainement des parties prenantes et intervenants locaux afin de présenter le projet préliminaire dans le but de récolter et documenter les besoins des communautés.

« Les comités consultatifs régionaux sont des tribunes essentielles afin de maintenir un dialogue ouvert et constant avec les communautés desservies dans les différentes régions. Nous avons eu la chance de réitérer aux intervenants de la région que la traverse est prioritaire pour la STQ et que nous travaillons quotidiennement à assurer le meilleur niveau de service possible. Les investissements actuels et futurs démontrent de façon claire notre volonté de donner un service de qualité aux populations locales », souligne Stéphane Lafaut, PDG de la STQ.

Les comités consultatifs régionaux

Rappelons que ces comités consultatifs régionaux ont été créés afin de maintenir un lien privilégié entre la STQ et les communautés qu'elle dessert. Principalement constitués d'élus régionaux, parfois accompagnés d'autres acteurs économiques et sociaux, ils sont une tribune de discussion autour des enjeux spécifiques à chaque traverse pour guider l'organisation dans ses décisions. Ils se rassemblent au moins une fois par année pour faire état du service et considérer des pistes d'amélioration, au besoin.

