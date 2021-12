Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée internationale des personnes handicapées





MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Du coucher du soleil jusqu'à 1 h ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en violet pour souligner la Journée internationale des personnes handicapées.

« L'illumination spéciale de ce soir souligne les réalisations des personnes vivant avec des handicaps visibles et non visibles malgré les défis auxquels elles font face. L'accessibilité des bâtiments, des espaces publics et des transports est essentielle pour créer des communautés inclusives qui permettent à tous et à toutes de participer pleinement à la société et de l'enrichir de leurs contributions. »

-- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 15:19 et diffusé par :