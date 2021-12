De nouveaux logements abordables pour les aînés autochtones à Saskatoon





SASKATOON, SK, le 3 déc. 2021 /CNW/ -Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La pandémie du COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise économique du Canada, car les gens et les collectivités, y compris Saskatoon, ont encore de la difficulté à trouver un logement sécuritaire et abordable.

Aujourd'hui, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Kamal Khera, le ministre des Aînés, Marv Friesen, député provincial de Saskatoon Riversdale, au nom de la ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, l'honorable Lori Carr, et la conseillère Hillary Gough, au nom du maire Charlie Clark, La ville de Saskatoon a annoncé un investissement de 2,29 millions de dollars du gouvernement fédéral pour construire le Round Prairie Elders' Lodge. Cela comprendra 26 logements pour aînés autochtones, dont 13 destinés à des femmes à faible revenu, y compris des femmes ayant des enfants et des petits-enfants.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNMC) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'immeuble d'appartements de trois étages est situé au 412, avenue P Sud, dans la région de Pleasant Hill Village, à Saskatoon. Les 26 logements autonomes sont éconergétiques et ont une conception universelle complète pour aider les résidents à « vieillir chez eux ». Le financement des immobilisations a été fourni par la Métis Nation - Saskatchewan, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, Services aux Autochtones Canada, ainsi que la Ville de Saskatoon, dans le cadre du programme de co-investissement de la Saskatchewan.

Les services de soutien sur place traiteront de la santé mentale des aînés en favorisant l'inclusion sociale et l'accès à divers services de counseling sur demande. La santé physique des aînés sera assurée par la Central Urban Métis Federation Inc. (CUMFI), qui fournira une alimentation adéquate, des cours d'exercice et l'accès au personnel médical. La santé spirituelle sera accessible par la salle de cérémonie multiconfessionnelle sur place et la santé globale s'améliorera grâce à l'inclusion sociale, à la sécurité et à une amélioration globale de la qualité de vie des résidents.

CITATIONS :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Saskatoon et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les aînés autochtones de Saskatoon ont maintenant accès à des logements abordables. Il s'agit de la Stratégie nationale sur le logement en action. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Prendre soin de nos aînés est une priorité importante de notre gouvernement métis en Saskatchewan. Nous sommes fiers que tout le monde ait travaillé ensemble pour réaliser ce projet inestimable et nous sommes heureux d'avoir été un partenaire pour le mener à bien. Le Elders' Lodge, qui est abordable et accessible, est un lieu de confort qui permet à nos aînés de vieillir dans un foyer où les pratiques culturelles et traditionnelles peuvent être pratiquées. » - Glen McCallum, président de la Métis Nation - Saskatchewan

« Nous sommes très heureux de l'ouverture du Round Prairie Elders Lodge dans le quartier Pleasant Hill. Deux décennies ont passé et nos aînés ont enfin un chez-soi. Pendant des années, nous avons vu nos aînés lutter et prendre des décisions entre le loyer et d'autres choses essentielles comme les médicaments ou la nourriture. La CUMFI est fière de contribuer de cette façon à surmonter ces problèmes, et nous continuerons de travailler pour nos aînés et notre peuple. En travaillant en collaboration avec la Métis Nation - les gouvernements fédéral, provincial et municipal de la Saskatchewan, ce pavillon est maintenant une réalité » - Shirley Isbister, présidente de la Central Urban Métis Federation Inc.

« Nous savons à quel point cette pandémie a été difficile pour les aînés, qui ont connu des taux plus élevés d'isolement social et de solitude à cause des mesures de santé publique. La pandémie a également mis en lumière l'importance de l'accès à des logements abordables, surtout pour nos populations les plus vulnérables. Compte tenu de cela, le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des aînés au Canada et à leur offrir un chez-soi sécuritaire et abordable. Grâce aux annonces d'aujourd'hui, les aînés autochtones de Saskatoon auront l'occasion de vieillir dans leur collectivité et l'accès à des services qui favorisent le vieillissement en santé et l'inclusion sociale. » - L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à bâtir des familles fortes, des collectivités fortes et une province forte, et une partie de cet engagement comprend des investissements dans le logement pour les personnes dans le besoin. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail avec nos précieux partenaires et de trouver d'autres occasions d'élaborer des initiatives de logement qui soutiennent les résidents de la Saskatchewan qui ont le plus besoin de logement. » - L'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Au nom des membres du Comité directeur de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés Je tiens à féliciter la Central Urban Métis Federation Inc. pour la mise en oeuvre réussie de son projet d'Indigenous Homes Innovation Initiative visant à offrir des logements adaptés à la culture des aînés métis. Le comité directeur a compris l'importance de ce projet, en particulier de l'espace de rassemblement accueillant où les résidents peuvent tisser des liens et bâtir une communauté. » - Sean Willy, Indigenous Home Innovation Initiative (IHII), Comité directeur autochtone

« Ce projet représente un point tournant pour le logement dans notre collectivité. La conception autochtone accueillante crée des foyers où les résidents peuvent ressentir un véritable sentiment d'appartenance tout en reflétant les enseignements et les traditions de cet endroit. Je suis fier que la Ville de Saskatoon ait participé à ce projet et je félicite la CUMFI et tous ses partenaires pour tout le travail acharné qu'ils ont accompli pour réaliser ce projet passionnant. » - Charlie Clark, maire de Saskatoon

« Cet investissement permettra d'offrir des logements sûrs, abordables et de qualité aux aînés autochtones de Saskatoon, ce qui permettra aux résidents de continuer à vivre dans leur collectivité et d'améliorer leur qualité de vie. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement continuera d'investir dans des projets qui permettront d'offrir des logements abordables à ceux qui en ont le plus besoin, afin que tous aient un chez-soi sécuritaire et abordable. » - George Chahal, député de Calgary Skyview

FAITS EN BREF :

Le financement de 2,29 millions de dollars du FNCC a pris les formes suivantes :

Un prêt remboursable d'environ 1,61 million de dollars;



Un prêt-subvention de 683 845 000 $.





La Saskatchewan Housing Corporation a versé 633 000 $ pour ce projet dans le cadre du programme de co-investissement de la Saskatchewan . La Métis Nation-Saskatchewan a fourni 1,5 million de dollars et le Council for the Advancement of Native Development Officers ( CANDO ) a fourni près de 2,23 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative d'innovation pour les logements destinés aux Autochtones. Le coût total du projet s'élève à plus de 7 millions de dollars.





. La Métis Nation-Saskatchewan a fourni 1,5 million de dollars et le Council for the Advancement of Native Development Officers ( ) a fourni près de 2,23 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative d'innovation pour les logements destinés aux Autochtones. Le coût total du projet s'élève à plus de 7 millions de dollars. Le projet devra maintenir des loyers abordables pour 13 logements pendant au moins 50 ans.





Les aires communes de l'immeuble sont toutes de conception universelle, toutes les unités sont accessibles et 4 unités seront complètement accessibles.





La CUMFI est une société sans but lucratif qui exerce ses activités à Saskatoon depuis 1993 et qui compte un portefeuille total d'environ 75 logements.





depuis 1993 et qui compte un portefeuille total d'environ 75 logements. Un soutien et des services intégrés à temps partiel pour les locataires sont offerts sur place par la CUMFI.





Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan s'efforcent de veiller à ce que les citoyens de la Saskatchewan qui ont besoin d'un logement sûr et abordable soient reliés à des soutiens en matière de logement qui répondent à leurs besoins.





et de la s'efforcent de veiller à ce que les citoyens de la qui ont besoin d'un logement sûr et abordable soient reliés à des soutiens en matière de logement qui répondent à leurs besoins. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCC accorde la priorité aux projets qui aident les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Par l'entremise du FNCC, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants.





travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants. Dans le cadre du FNCC, des investissements sont également prévus pour créer ou réparer au moins 4 000 places en refuge pour les victimes de violence familiale, ainsi que pour créer au moins 7 000 nouveaux logements abordables pour les aînés et 2 400 nouveaux logements abordables pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.





Pour aider les Canadiens à trouver un logement abordable, le budget de 2021 prévoit 2,5 milliards de dollars de plus sur sept ans en nouveaux fonds et une réaffectation de 1,3 milliard de dollars de fonds déjà annoncés pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





Dans le budget de 2021, 750 millions de dollars de financement existant dans le cadre du FNCC ont été avancés jusqu'en 2021- 2022 et 2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 nouvelles unités et la réparation de 13 700 unités. Le financement actuel de 250 millions de dollars servira également à financer la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et refuges pour les femmes et les enfants qui fuient la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.





2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 nouvelles unités et la réparation de 13 700 unités. Le financement actuel de 250 millions de dollars servira également à financer la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et refuges pour les femmes et les enfants qui fuient la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à plus de Canadiens un chez-soi.





est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à plus de Canadiens un chez-soi. En date d'août 2021, le LHN a construit plus de 68 700 nouveaux logements, réparé et renouvelé plus de 90 400 logements, et a réduit ou éliminé les besoins de 320 000 ménages en matière de logement.

LIENS CONNEXES :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.





Conformément à la Stratégie nationale sur le logement, l'entente bilatérale Canada - Saskatchewan prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années, dont le coût sera égalé par les gouvernements fédéral et provincial, dans le logement dans toute la province. La SCHL et le gouvernement de la Saskatchewan se sont entendus sur le premier plan d'action triennal.





- prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années, dont le coût sera égalé par les gouvernements fédéral et provincial, dans le logement dans toute la province. La SCHL et le gouvernement de la se sont entendus sur le premier plan d'action triennal. En vertu de l'entente, le logement est une priorité clé pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars dans la construction de plus de 12 000 logements et la réparation de près de 5 500 maisons. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des foyers de soins et 430 millions de dollars pour améliorer des logements appartenant à la province. Pour en savoir plus, visitez www.saskatchewan.ca.

