Les ventes mondiales de pick-up GWM dépassent 2 millions d'unités





BAODING, Chine, 3 déc. 2021 /PRNewswire/ -- Les représentants de la marque du pick-up GWM ont annoncé récemment au salon de l'automobile de Guangzhou 2021 que ses ventes mondiales totales dépassaient deux millions d'unités, ce qui a fait de la marque la première marque de pick-up chinoise à réaliser de telles performances.

Le pick-up est le premier type de véhicule produit par GWM, et selon les statistiques officielles, le pick-up de GWM connaît une croissance rapide de ses ventes depuis de nombreuses années. Ses ventes mondiales en 2019 s'élevaient à 148 830 unités, une hausse de 7,85 % sur un an. En 2020, ces ventes ont grimpé de 51,2 % sur un an pour atteindre 225 000 unités. Les modèles GWM POER, Wingle 5 et Wingle 7, notamment, sont devenus les trois premiers en termes de ventes de modèles uniques sur le marché mondial des pick-up. Cette année, 187 000 unités du pick-up GWM ont été vendues en seulement trois trimestres, et il s'est surtout vendu plus de 10 000 unités du GWM POER en 16 mois consécutifs.

Le pick-up GWM a reçu beaucoup d'éloges de la part de nombreux médias automobiles internationaux, ce qui est une raison importante de la croissance de ses ventes. Dans un essai routier professionnel en Russie, le média automobile professionnel local Auto.ru a déclaré que le pick-up GWM est supérieur à d'autres marques de pick-up en termes de qualité de conduite, de son excellente tenue de route et de ses performances tout-terrain. Bakkie & Truck, un magazine automobile sud-africain faisant autorité, a classé le pickup GWM comme l'un des « 3 meilleurs pick-up du monde » avec d'autres grandes marques de pick-up. Cette marque a également été évaluée comme « l'un des modèles les plus collectionnables à l'avenir » par Driven, un média automobile reconnu de Nouvelle-Zélande.

Sur le marché mondial, les clients ont salué les excellentes performances de nombreux modèles de pick-up GWM, posant une base solide pour ses ventes de plus de deux millions d'unités. Le client russe Burtsev est très satisfait de la capacité de charge et de la fiabilité du Wingle 7. « Je vais inclure le Wingle 7 dans ma liste d'achat », a-t-il dit. Après son lancement sur le marché du Moyen-Orient, le GWM POER a été très apprécié par le champion de course bahreïni Salah pour son confort de conduite et sa maniabilité. « Le GWM POER a la capacité de surmonter des conditions de route particulières et représente un choix pratique pour les voyages en famille et le shopping », a-t-il déclaré en souriant.

En octobre 2021, le pick-up GWM a été vendu à plus de 20 000 exemplaires pendant 14 mois consécutifs. En novembre, cette marque a lancé plusieurs nouveaux modèles au salon de l'automobile de Guangzhou 2021, dont le Jingang POER, un concept de super pick-up et le Heidan, ouvrant la voie à une nouvelle augmentation des ventes mondiales à l'avenir.

En ce qui concerne le futur, Zhang Haobao, directeur général de la division pick-up de GWM, a déclaré : « D'ici 2025, le pick-up GWM va atteindre des ventes annuelles de plus de 500 000 unités et se classer parmi les trois premiers constructeurs dans les ventes mondiales de pick-up. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1701943/GWM.mp4

