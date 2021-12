L'injection polymère liquide de DEXLEVO lève 26 milliards de KRW en financement pré-IPO





DEXLEVO a finalisé son financement pré-IPO de 26 milliards de KRW. Elle a ainsi multiplié par six sa valorisation par rapport au financement de série B en 2018, grâce à ses performances de commercialisation, telles que l'obtention de la certification CE de l'Union européenne pour l'injection polymère liquide (nom du produit : GOURI) en mai de cette année. La société prévoit de construire une nouvelle usine de production de qualité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles) à Songdo, avec les recettes recueillies cette fois-ci et de commencer à commercialiser son produit phare.

Selon des sources du secteur, le 25 novembre, DEXLEVO a finalisé un total de 26 milliards de KRW en financement pré-IPO auprès d'investisseurs existants, tels que Magna Investment, Smilegate Investment, Hyundai Venture Investment Corp. et Shinhan Capital. Magna Investment et Smilegate Investment ont payé 10 milliards de KRW chacun, tandis que Hyundai Venture Investment et Shinhan Capital ont contribué respectivement 4 milliards de KRW et 2 milliards de KRW en échange de nouvelles actions (actions ordinaires).

Magna Investment a payé les fonds via le Hana-Magna Growth Booster Fund, un fonds créé conjointement avec Hana Financial Investment.

DEXLEVO a fixé sa propre valorisation de pré-investissement à 250 milliards de KRW au cours du processus de financement de pré-IPO. Au moment du tour de table de série B en 2018, la valorisation de pré-investissement était d'environ 40 milliards de KRW. La valorisation a été multipliée par six par rapport à ce qu'elle était il y a trois ans. Le montant du financement a également augmenté de 30 % par rapport aux 20 milliards de KRW initialement attendus par la société et les investisseurs existants.

Ceci semble être lié aux récentes performances successives de commercialisation de DEXLEVO. En commençant par l'obtention de la certification CE de GOURI, son produit phare, en mai dernier, elle a participé en tant que sponsor principal à l'Aesthetic and Anti-aging Medicine World Congress (AMWC), le plus grand salon de la beauté au monde, en septembre, lors duquel elle a lancé la marque GOURI pour la première fois. Chez AMWC, elle a également signé un contrat d'approvisionnement de 30 millions de dollars avec des acheteurs étrangers.

DEXLEVO a été fondée en 2013 par le PDG Jaewon Yoo, qui travaillait pour Samyang Corporation et Celltrion Inc. L'injection polymère liquide de la société a attiré l'attention du marché en régénérant le collagène dans le corps, en plus des effets cosmétiques simples induisant des résultats anti-vieillissement. Elle a sélectionné Hana Financial Investment comme principal souscripteur, dans le but d'être cotée sur le marché du KOSDAQ vers 2023.

Un responsable de DEXLEVO a déclaré : « Actuellement, l'intérêt pour GOURI à l'étranger augmente considérablement. Les fonds levés cette fois-ci seront utilisés pour la construction d'une nouvelle usine de production de qualité cGMP dans le quartier de Songdo à Incheon et pour des efforts de marketing agressifs, afin que nous puissions réaliser une forte croissance du chiffre d'affaires l'année prochaine. »

