 LA FONDATION LA BAIE D'HUDSON AMASSE PLUS D'UN MILLION DE DOLLARS POUR SOUTENIR LA CHARTE POUR LE CHANGEMENT LA BAIE D'HUDSON LORS D'UN ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE INAUGURAL

La Fondation La Baie d'Hudson organisait hier soir la Soirée du changement présentée par Cadillac Fairview, sa toute première activité-bénéfice en soutien à la Charte pour le changement La Baie d'Hudson. Cet événement virtuel, qui rassemblait des fournisseurs, des partenaires caritatifs, des artistes et des Canadiens influents, a permis d'amasser plus d'un million de dollars pour la Charte pour le changement La Baie d'Hudson, la plateforme à vocation sociale de la Fondation La Baie d'Hudson, qui vise à accélérer l'équité pour les personnes autochtones, noires et de couleur partout au pays. La soirée a débuté par une performance incroyable du duo musical primé Twin Flames et un cours de préparation de cocktail avec le réputé mixologue Trevor Burnett, le tout suivi d'histoires inspirantes présentées par Indspire, l'un des partenaires caritatifs de la Fondation La Baie d'Hudson.

« Le travail incroyable que la Fondation La Baie d'Hudson continue de faire dans le but de rendre le Canada plus équitable me remplit de fierté et m'inspire, » affirme Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie. « Cet événement a été un énorme succès grâce à la générosité, au soutien et à la vision commune de nos partenaires caritatifs, de nos fournisseurs et de nos commanditaires, qui se sont unis pour rendre une telle soirée possible. Nous poursuivrons nos efforts envers cette cause importante au cours de la prochaine année. »

Toutes les sommes recueillies dans le cadre de l'événement seront versées aux sept partenaires caritatifs de la Fondation La Baie d'Hudson, soit Indspire, le fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, Black Youth Helpline, CEE Centre For Young Black Professionals, la Fondation MLSE, MOSAIC et Nia Centre for the Arts.

Remerciements spéciaux au commanditaire présentateur de la Soirée du changement, Cadillac Fairview, et au commanditaire des boîtes-repas, Breville.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D'HUDSON

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d'accès à l'emploi et à l'autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte pour le changement La Baie d'Hudson, un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'équité raciale dans les communautés partout au pays. En s'associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 85 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram et Facebook.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

