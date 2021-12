Avis aux médias - Déclenchement de la grève générale illimitée en CPE - La FIPEQ-CSQ fait le point

Merck , connue sous le nom de MSD à l'extérieur du Canada et des États-Unis, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord avec le gouvernement du Canada pour l'approvisionnement de jusqu'à un million de traitements de molnupiravir, un médicament...

Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, car les gens des collectivités canadiennes ont encore de la difficulté à trouver...

Constatant l'ampleur du projet de loi no 19 portant sur les renseignements de santé et de services sociaux déposé aujourd'hui par le ministre Christian Dubé, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite le gouvernement du Québec à tenir des...