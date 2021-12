Les marques Nanboya et BRAND CONCIER de Valuence Japan sont reconnues comme n° 1 dans cinq catégories au Japon, y compris dans celles du Volume d'achat total, des Produits de marque de luxe et dans Autres articles!





Valuence Japan Inc. (Tokyo ; Directeur délégué : Susumu Muguruma), société membre du Groupe Valuence (TOKYO : 9270) comptant 135 bureaux au Japon et dans 23 autres pays(*1), et spécialisée dans l'achat de montres, sacs, bijoux, métaux précieux, antiquités et objets d'art, a annoncé les résultats d'une enquête menée par l'ESP Research Institute, Inc. sur le volume d'achat de produits de marque. Selon l'enquête, les marques Nanboya et BRAND CONCIER de la société se sont placées en première position au Japon en termes de volume d'achat annuel total de produits de marque de luxe.

Nanboya et BRAND CONCIER ont récemment passé un contrat avec ESP Research pour mener une enquête sur le volume d'achat des produits de marque de luxe. Les résultats de cette enquête ont montré que les marques s'étaient classées au premier rang au Japon en termes de volume annuel d'achat total(*2). Nanboya et BRAND CONCIER ont également obtenu la place de n° 1 en termes de volume d'achat annuel de Rolex et autres montres, bijoux, vêtements et accessoires(*3).

Nanboya et BRAND CONCIER poursuivront leurs activités de promotion et de mise en place de programmes de réutilisation au Japon et à l'étranger, remplissant leur rôle en tant que marques qui favorisent les économies circulaires et aident à créer des sociétés durables.

*1 Au 10 novembre 2021

*2 Classées n° 1 en termes de volume d'achat annuel par des particuliers de produits de marque de luxe (total) au 19 octobre 2021, sur la base d'une enquête de l'ESP Research Institute, Inc (réalisée du 30 août 2021 au 19 octobre 2021)

*3 Classées n° 1 en termes de volume d'achat annuel par des particuliers de produits de marque de luxe dans chaque catégorie (Rolex, montres, bijoux, vêtements et accessoires) au 19 octobre 2021, sur la base d'une enquête de l'ESP Research Institute, Inc (réalisée du 30 août 2021 au 19 octobre 2021)

Récapitulatif de l'enquête

Réalisée par : ESP Research Institute, Inc.

Période de l'enquête : Du 30 août 2021 au 19 octobre 2021

Période couverte : De juillet 2020 à juin 2021

Pays où Nanboya a des bureaux

Asie

Japon

Hong Kong

Indonésie

Singapour

Malaisie

Philippines

Thaïlande

Corée

Vietnam

Europe

France

Angleterre

Allemagne

Moyen-Orient et Afrique

Turquie

Nigeria

Arabie Saoudite

Maurice

