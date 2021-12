Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour novembre 2021





La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de novembre 2021 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Volume 15 539 752 854 12 839 030 484 15 389 375 989 Valeur 258 156 271 080 $ 214 600 798 959 $ 231 280 783 917 $ Opérations 29 735 604 24 445 532 29 596 561







Moyennes quotidiennes





Volume 706,4 M 642,0 M 732,8 M Valeur 11 734,4 M$ 10 730,0 M$ 11 013,4 M$ Opérations 1 351 618 1 222 277 1 409 360

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 177 875 624 568 168 696 012 989 +5,4 Valeur 2 569 789 565 141 $ 2 289 973 324 485 $ +12,2 Opérations 312 325 555 323 667 153 -3,5







Moyennes quotidiennes





Volume 773,4 M 730,3 M +5,9 Valeur 11 173,0 M$ 9 913,3 M$ +12,7 Opérations 1 357 937 1 401 157 -3,1

Bourse de Toronto



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Volume 9 155 819 860 7 257 907 827 9 555 507 283 Valeur 229 410 713 285 $ 190 853 389 032 $ 207 435 260 793 $ Opérations 24 527 278 20 226 779 25 380 090 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 659,99 21 037,07 17 190,25







Moyennes quotidiennes





Volume 416,2 M 362,9 M 455,0 M Valeur 10 427,8 M$ 9 542,7 M$ 9 877,9 M$ Opérations 1 114 876 1 011 339 1 208 576

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 95 556 925 029 106 021 928 751 -9,9 Valeur 2 284 263 893 464 $ 2 068 336 260 331 $ +10,4 Opérations 255 872 956 281 013 078 -8,9







Moyennes quotidiennes





Volume 415,5 M 459,0 M -9,5 Valeur 9 931,6 M$ 8 953,8 M$ +10,9 Opérations 1 112 491 1 216 507 -8,6

Bourse de croissance TSX *



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Volume 4 646 115 349 4 113 545 824 4 069 155 990 Valeur 4 120 588 526 $ 3 168 891 299 $ 2 329 330 052 $ Opérations 2 208 434 1 749 686 1 236 048 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 939,44 950,43 750,42







Moyennes quotidiennes





Volume 211,2 M 205,7 M 193,8 M Valeur 187,3 M$ 158,4 M$ 110,9 M$ Opérations 100 383 87 484 58 859

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 61 709 532 616 46 036 768 543 +34,0 Valeur 43 990 147 024 $ 19 288 819 415 $ +128,1 Opérations 25 038 922 10 232 189 +144,7







Moyennes quotidiennes





Volume 268,3 M 199,3 M +34,6 Valeur 191,3 M$ 83,5 M$ +129,1 Opérations 108 865 44 295 +145,8

Bourse Alpha TSX



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Volume 1 737 817 645 1 467 576 833 1 764 712 716 Valeur 24 624 969 269 $ 20 578 518 628 $ 21 516 193 072 $ Opérations 2 999 892 2 469 067 2 980 423







Moyennes quotidiennes





Volume 79,0 M 73,4 M 84,0 M Valeur 1 119,3 M$ 1 028,9 M$ 1 024,6 M$ Opérations 136 359 123 453 141 925

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 20 609 166 923 16 637 315 695 +23,9 Valeur 241 535 524 653 $ 202 348 244 739 $ +19,4 Opérations 31 413 677 32 421 886 -3,1







Moyennes quotidiennes





Volume 89,6 M 72,0 M +24,4 Valeur 1 050,2 M$ 876,0 M$ +19,9 Opérations 136 581 140 354 -2,7

Bourse de Montréal



Novembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2020 Volume de dérivés (contrats) 14 915 811 13 898 743 10 624 297 Intérêt en cours (contrats) 12 441 587 11 696 814 8 609 159

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume (contrats) 137 923 699 106 411 957 +29,6 Intérêt en cours (contrats) 12 441 587 8 609 159 +44,5

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 novembre 2021. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de novembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

