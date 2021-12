Eurofins Technologies lance un nouveau test RT-PCR multiplex permettant de combiner le dépistage du SRAS-CoV-2 et la détection rapide du variant préoccupant Omicron (B.1.1.529)





Eurofins Technologies (Paris : ERF) annonce le lancement du test RT-PCR multiplex GSD NovaType Detect + Select K417N SARS-CoV-2. À peine une semaine après les premiers signalements du variant préoccupant Omicron, ce kit a été développé rapidement pour identifier sa présence. Le test est conçu pour la détection qualitative simultanée de l'ARN génomique du SRAS-CoV-2 et l'identification de la mutation spike (S) K417N en une seule réaction.

Les résultats de ce test RT-PCR peuvent être obtenus en une heure, ce qui en fait une solution rapide et peu coûteuse pour identifier la présence du variant Omicron avant la confirmation des échantillons au moyen du séquençage du génome entier.

Eurofins Technologies travaille sans relâche pour adapter son offre de produits afin de relever les défis de la pandémie de COVID-19.

À propos d'Eurofins Technologies ? un fournisseur en croissance rapide de technologies de diagnostic dans les domaines des immunoessais et des méthodes de détection moléculaire

S'appuyant sur l'expérience et l'excellence scientifique du groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial en croissance rapide de technologies de diagnostic et d'instruments de pointe basés sur la technique ELISA dans le domaine des tests bioanalytiques pour les secteurs des denrées alimentaires, de l'alimentation animale, de l'environnement, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de 55 000 employés travaillant dans un réseau de 900 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

