Québec accorde plus de 420 000 $ à Structures Saint-Joseph ltée





QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme Innovation Bois (PIB) administré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, accorde une somme de 420 502 $ à Structures Saint-Joseph ltée. Cette somme, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'investissement estimé à plus de 840 000 $, permettra d'accompagner l'entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce dans la robotisation de certaines de ses activités.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet de robotisation touche principalement l'opération de jointage du bois à l'aide de plaques métalliques. À terme, les solutions mises au point permettront une amélioration du procédé de fabrication, ce qui aura une incidence positive sur le contrôle de la qualité des produits finaux et sur la compétitivité de l'entreprise, et ce, sans devoir agrandir l'usine.

Citations :

« L'industrie des produits forestiers est au coeur de la relance économique du Québec. Par ses innovations et sa créativité, elle contribue à générer des investissements stratégiques essentiels au rayonnement des entreprises comme Structures Saint-Joseph ltée et à leur contribution à générer de la richesse au Québec. C'est ce qui fait que le Programme Innovation Bois est beaucoup plus qu'un programme de financement; il est à la source d'un sentiment de fierté qui déferle sur l'ensemble de l'industrie. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Fondée en 1971, Structures Saint-Joseph ltée a un savoir-faire qui se perpétue et se démarque en offrant des produits de qualité, un service hors pair et un soutien impeccable. C'est une entreprise certifiée « Employeur remarquable » par le Bureau de normalisation du Québec. Je salue le désir de ses propriétaires de se tourner vers l'innovation et remercie mon collègue ministre de cet important appui financier. »

M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« L'automatisation dans le domaine de la construction demeure un grand défi, et ce, même en 2021. Malgré toutes les problématiques auxquelles nous faisons face dans le domaine de l'automatisation de la deuxième transformation du bois, nous sommes confiants de trouver des solutions innovantes et performantes en matière de virage technologique. L'aide financière obtenue dans le cadre du Programme Innovation Bois nous permet de mener ce projet innovant de front et de contribuer, à notre façon, à l'entreprise manufacturière de demain. »

M. Pierre-André Bégin, ing., président de Structures Saint-Joseph ltée

Faits saillants :

L'entreprise Structures Saint-Joseph ltée est spécialisée dans la fabrication de composants structuraux en bois. Employant plus de 100 personnes, la compagnie sert ses clients partout au Québec et en Nouvelle-Angleterre.

Le Programme Innovation Bois (PIB) permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

L'enveloppe totale du programme est de 150,5 M$ jusqu'en mars 2023.

