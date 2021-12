Une excursion dans l'ancienne résidence de Deng Xiaoping: une expérience fabuleuse





Guang'an est la ville natale de Deng Xiaoping, l'architecte en chef du mouvement réformateur, de modernisation socialiste et d'ouverture de la Chine. La ville se situe dans la zone orientale de la province du Sichuan, qui jouit d'un climat subtropical tempéré, humide et de mousson. La ville connaît donc quatre saisons distinctes, un climat doux, des précipitations abondantes et des ressources prolifiques.

Guang'an possède des ressources touristiques riches et uniques. Si vous aimez les paysages naturels, vous ne devez pas rater le formidable paysage de montagnes et de fleuves - un relief de roche calcaire façonné par la nature pendant des milliers d'années, tel le site pittoresque de la montagne Huaying, nommé "la plus belle montagne du monde" par le célèbre romancier Guo Moruo. Dans ce lieu se trouve également le site pittoresque de la Vallée Tianyi, connu sous le nom de "plus belle cascade de grotte d'Asie". Ce magnifique paysage vous garantit la meilleure expérience.

Passionné d'histoire? Vous devez absolument visiter l'ancienne résidence de Deng Xiaoping, une maison simple et de grande importance, pour vous imprégner de l'environnement de l'enfance de Deng Xiaoping, et explorer la façon dont ce lieu a marqué les débuts de ce grand homme.

Vous êtes un adepte du Bouddhisme? Vous devez absolument visiter le Saint tripode du HuaLuan, l'un des huit lieux saints du Bouddhisme en Chine. Il existe dans ce pays un ancien dicton qui affirme: "Le tripode du HuaLuan à l'Est, le Mont Emei à l'Ouest." Vous pouvez pratiquer l'alpinisme tout en admirant le mystère du Bouddhisme.

Lors d'une visite en Chine, la découverte des coutumes populaires orientales est incontournable. Goûtez à la délicieuse cuisine locale et découvrez l'art local unique. La "Danse de l'enfant nuage", qui marque plus de 200 années d'histoire, constitue également une formidable expérience.

Vous vivrez peut-être aussi des expériences de voyages inattendues. Vous pouvez visiter les tombes de la famille An'bing appartenant à la dynastie méridionale Song. Ce site figure parmi "les dix premières découvertes archéologiques de Chine en 1996". Il s'agit du lieu de sépulture d'un premier ministre chinois et des membres de sa famille, datant d'un millénaire. Les tombes de la famille An'bing sont d'une importance historique, scientifique et artistique exceptionnelle.

Si vous envisagez de venir en Chine ou êtes déjà sur place, choisissez de vous rendre pour quelques jours à Guang'an, dans la région du Sichuan, pendant votre temps libre. Vous pourrez y découvrir des coutumes exotiques colorées et faire provision de souvenirs. Vous ne regretterez jamais d'avoir pris cette décision.

Bienvenue à Guang'an!

