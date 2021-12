Heidrick & Struggles recrute un nouveau consultant en Europe





LONDRES, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), fournisseur de premier ordre de services de conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a recruté un nouveau consultant pour son activité Heidrick Consulting en Europe en octobre 2021.

« Les entreprises cherchent à accroître leurs compétences en matière de leadership et à cultiver des cultures alors qu'elles relèvent des défis mondiaux complexes », a déclaré Dustin Seale, associé directeur de Heidrick Consulting en Europe. « L'expertise d'Annette en matière de perfectionnement des leaders et ses solides compétences en conception et en animation de programmes de leadership à l'échelle mondiale aideront les clients à renforcer leur leadership et leur culture pour s'adapter à l'avenir. »

Annette Liebau a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directrice au bureau de Paris. Forte de près de vingt ans d'expérience en consultation, Mme Liebau se concentre sur le développement du leadership ainsi que sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Elle possède une expertise approfondie en ce qui a trait à aider les grandes organisations à faire face aux changements organisationnels et apporte de vastes connaissances dans divers secteurs, notamment l'énergie, l'automobile et l'ingénierie.

Avant de rejoindre Heidrick & Struggles, Mme Liebau était à la tête de la Leadership Academy d'une grande compagnie d'assurance et était responsable de la stratégie de développement du leadership du groupe. vant cela, elle a travaillé dans un cabinet de conseil international où elle a dirigé le perfectionnement des leaders et du personnel, ainsi que des projets de changement de culture.

Contact de Heidrick & Struggles pour les médias :

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

cpierdomenico@heidrick.com

