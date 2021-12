La famille d'entreprises d'IGM reconnue parmi les meilleurs employeurs





IG Gestion de patrimoine nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada

Mackenzie et IPC au nombre des meilleurs employeurs du Grand Toronto

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 3 déc. 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui qu'IG Gestion de patrimoine (IG), Placements Mackenzie (Mackenzie) et Investment Planning Counsel (IPC) ont été reconnues parmi les meilleurs employeurs par Mediacorp Canada Inc. dans son palmarès annuel des milieux de travail les plus enviables.

« Nous sommes honorés que les trois sociétés de la famille d'entreprises d'IGM soient reconnues parmi les meilleurs employeurs, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à tous les employés d'IGM pour leur résilience et leurs efforts soutenus tout au long de l'année, qui ont permis de bâtir une culture aussi remarquable. C'est aussi ce qui a contribué aux résultats records que nous avons réussi à atteindre ensemble au cours de la dernière année. »

Les trois sociétés d'IGM ont mis en oeuvre un certain nombre d'initiatives destinées à aider les employés à s'ajuster et à s'adapter aux changements causés par la pandémie : horaires flexibles, congés supplémentaires, nouveaux outils numériques pour faciliter le travail à distance avec les clients et accès amélioré aux ressources en santé mentale et aux autres services de soutien.

IG Gestion de patrimoine a été classée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada grâce à des initiatives de mieux-être personnel qui s'articulent autour de quatre piliers importants que sont la santé physique, la santé mentale, la santé sociale et la santé financière. IG s'est adaptée avec efficacité aux défis d'une pandémie mondiale, en offrant à ses employés des horaires flexibles et un nombre considérable de jours de vacances et de congés payés.

Mackenzie et IPC ont été nommées au palmarès des meilleurs employeurs du Grand Toronto, qui vise à reconnaître les employeurs dynamiques et visionnaires de la région du Grand Toronto. Comme IG, les deux sociétés ont mis à la disposition des employés les outils nécessaires pour réussir la transition au télétravail, tout en leur donnant accès à des ressources en vue d'assurer d'abord leur bien-être physique et mental.

« La dernière année a été difficile et nous avons déployé beaucoup d'efforts afin d'offrir aux employés les ressources nécessaires pour réussir sur le plan professionnel, en ayant toujours comme priorité d'assurer leur santé et leur bien-être personnel. Ces reconnaissances aident à valider nos efforts constants pour créer un milieu de travail progressiste et inclusif où les personnes peuvent grandir et s'épanouir », a déclaré Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines de la Société financière IGM.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 octobre 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

