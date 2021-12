Une nouvelle étude de Propulsion Québec met en évidence l'opportunité d'investissement que représente le secteur des transports électriques et intelligents





MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a dévoilé aujourd'hui une toute nouvelle étude intitulée « Diagnostic de la chaîne de financement dans le secteur des transports électriques et intelligents au Québec ». À travers son chantier financement, la grappe a le mandat de contribuer à un arrimage entre les entreprises du secteur des transports électriques et intelligents (TEI) au Québec et les parties prenantes impliquées dans la chaîne de financement afin de permettre l'accès au financement nécessaire aux différentes phases de croissance des entreprises, dans le respect d'objectifs sociétaux comme la lutte aux changements climatiques.

C'est dans ce contexte que Propulsion Québec a mandaté la firme EY, en collaboration avec un comité de pilotage formé d'acteurs financiers québécois, pour réaliser ce vaste projet d'étude et de mobilisation de l'écosystème d'entreprises du secteur et des acteurs financiers afin d'identifier et adresser certains enjeux liés au financement.

Le projet a bénéficié d'un support exceptionnel de l'écosystème et d'une profondeur d'analyse :

60 entreprises contactées

25 entrevues avec des PDG / Directeurs financiers

20 entrevues avec des investisseurs locaux et internationaux

Plus de 3 000 transactions analysées (US, Can, QC)

État des lieux, besoins, sources et plan d'action

L'objectif : dresser l'état des lieux de la chaîne de financement et en faire un diagnostic, mieux comprendre les besoins financiers des entreprises pour assurer leur croissance et définir les sources de financement locales et internationales accessibles pour le secteur des TEI. Un répertoire de financement comprenant les différentes sources offertes aux entreprises québécoises a d'ailleurs été mis sur pied et présenté lors du dévoilement. Les résultats de ce projet ont permis d'établir les bases d'une stratégie et d'un plan d'action afin de contribuer à relever les défis liés au financement dans le secteur des TEI.

Premièrement, l'étude démontre que présentement au Québec, le financement est l'un des principaux enjeux freinant le développement des entreprises oeuvrant dans le secteur des TEI, en particulier pour les phases critiques d'amorçage et de démarrage. Deuxièmement, les entreprises québécoises du secteur des TEI évoluent dans un environnement nord-américain très compétitif au niveau du financement. Plusieurs facteurs sont en cause, parmi ceux-ci on retrouve une vélocité de financement plus lente et des tickets d'investissements inférieurs à ce qui est observé ailleurs en Amérique du Nord. Troisièmement, les besoins en capitaux du secteur sont importants. En effet, sur un horizon de 5 ans, le déficit total à combler pour satisfaire les besoins en capital des entreprises du secteur est estimé à environ 1,4 G$.

Afin d'accroître l'offre de financement, Propulsion Québec recommande donc la création d'un fonds d'investissement privé et sectoriel d'au moins 100M$ dédié aux TEI. Cette enveloppe pourrait se décliner en différents fonds pour aider à supporter les entreprises dans les phases critiques et risquées de l'amorçage et du démarrage (série A) afin d'assurer la croissance de l'écosystème québécois en TEI et favoriser le positionnement du Québec comme un leader mondial dans ce secteur.

Citations

« Cette étude dévoile quinze enjeux et des pistes de solutions essentielles à mettre en place pour soutenir le développement de l'écosystème d'entreprises québécoises du secteur des transports électriques et intelligents, et ce, à tous les stades de leur développement. Le financement adéquat des entreprises de notre secteur à toutes les étapes de leur développement est primordial afin d'atteindre nos objectifs de positionner le Québec comme leader , de créer un solide noyau d'entreprises dans les différents maillons de la chaîne de valeur et ainsi, que la province devienne un lieu privilégié pour concevoir, tester et commercialiser des produits et solutions de mobilité électriques intelligentes à faibles émissions de GES. », a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents.

« Grâce à l'étude réalisée par Propulsion Québec, nous avons un portrait complémentaire des enjeux liés au financement dans l'industrie des transports électriques et intelligents. Investissement Québec propose plusieurs solutions financières pour soutenir les entreprises de ce secteur. Conséquemment, j'invite les investisseurs à se mobiliser pour bonifier cette offre et ainsi contribuer à faire du Québec un leader de la transition vers les transports de l'avenir », a affirmé Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

De plus, 5 capsules vidéo exclusives présentant différents parcours de financement d'entreprises québécoises en TEI ont été produites. La première, traitant de l'histoire à succès de l'entreprise Effenco, a été dévoilée ce matin et peut être visionnée ici.

Remerciements

Cet exercice a été mené en collaboration avec un comité de pilotage formé d'acteurs financiers québécois et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Mouvement Desjardins, MacKinnon, Bennett & Company, Investissement Québec, Fondaction et Langlois Avocats.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 230 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

