Quel type de montagnes et fleuves magnifiques de la région de Guang'an produisent de grands hommes tels Deng Xiaoping?

Située à l'Est de la province du Sichuan, dans une zone voisine de Chongqing, Dazhou et Nanchong, Guang'an est considérée comme le centre du Sichuan oriental. De nos jours, Guang'an est mieux connue comme étant la ville natale de Deng Xiaoping, l'un des grands hommes de la Chine. Avec ses riches vestiges historiques et culturels, la ville est non seulement charmante d'un point de vue géographique et exceptionnelle d'un point de vue humain, mais elle éveille également la curiosité: comment un tel lieu est capable de produire un nombre si élevé de personnalités notables?

Les traces de la civilisation de Guang'an remontent à plus de 3 000 ans. La ville a été baptisée Guang'an en l'an 2 de Kaibao, lors de la dynastie Song (969 avant JC) car l'armée de Guang'an y a été constituée. Aujourd'hui, un nombre important de vestiges historiques et culturels - dont les plus célèbres sont la ville de la pierre nue de la montagne Shenlong et la forteresse Baozhen - continuent d'illustrer son histoire millénaire.

La ville de la pierre nue est située sur la montagne Shenlong dans la banlieue sud du nouveau quartier de la ville de Guang'an. Elle a été construite il y a plus de 2 000 ans par le mystérieux peuple Ba. Couvrant une superficie de plus de 200 hectares, la ville est parsemée de miradors, de bunkers, de remparts et d'autres édifices défensifs faits d'énormes pierres pesant plusieurs tonnes, formant ainsi un paysage architectural impressionnant et majestueux. Il s'agit également de l'unique vestige culturel du peuple Ba en Chine.

La forteresse Baozhen se situe dans le canton de Wusheng de la ville de Guang'an. Elle a été bâtie à la fin de la dynastie Qing par de puissantes familles locales dans le but d'éviter une guerre. Construite en fonction du terrain, elle formait un système de défense entièrement clos combinant des miradors, des châteaux, ainsi que le style architectural d'une ville circulaire de la province méridionale du Fujian. En raison de sa conception distincte et ingénieuse, elle est considérée par les experts militaires comme un chef d'oeuvre de l'architecture militaire moderne, et s'est acquis la réputation de "Première forteresse militaire du Sichuan".

Tandis que les riches vestiges culturels illustrent la longue histoire de Guang'an, les personnalités historiques sont devenues les évocations les plus puissantes à sa réputation de ville produisant des personnalités exceptionnelles. Du célèbre Général Pang Xiong au cours de la dynastie Han au martyr des temps modernes Qing Bing, en passant par le Duc An Bing au cours de la dynastie Song, d'innombrables célébrités de Guang'an ont marqué de leur empreinte l'histoire de la ville. Aujourd'hui, Guang'an a retenu encore davantage l'attention du monde entier, comme étant la ville natale de Deng Xiaoping, l'un des plus grands hommes que la Chine a connu au siècle dernier. La magnificence d'un tel lieu a-t-elle aiguisé votre curiosité pour venir le visiter?

Itinéraire de visite recommandé:

Chongqing - site pittoresque de la forteresse Baozhen - la ville de la pierre nue de la montagne Shenlong Chengdu - la ville de la pierre nue de la montagne Shenlong - site pittoresque de la forteresse Baozhen

