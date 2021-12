Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Près de 150 000 $ pour l'amélioration du bilan routier et l'aide aux victimes de la route dans la région des Laurentides

Le gouvernement du Québec octroie 146 066 $ à cinq organismes de la région des Laurentides afin de soutenir financièrement des projets d'amélioration de la sécurité routière et d'aide aux victimes de la route. C'est le ministre des Transports et...

Le gouvernement du Québec octroie 52 282 $ à deux organismes de la région de Lanaudière afin de soutenir financièrement des projets d'amélioration de la sécurité routière et d'aide aux victimes de la route. C'est la ministre du Tourisme et ministre...

Rousselot®, la marque pharmaceutique de Darling Ingredients, et le leader mondial des solutions à base de collagène1, annonce que l'Office européen des brevets (OEB) a accordé la demande de brevet de la société pour sa solution SiMoGeltm : une...

Lors du sommet virtuel TrustInTech 2021 organisé par Huawei le 2 décembre 2021, Hou Jinlong, directeur général adjoint de Huawei et président de Huawei Digital Power, a prononcé un discours sur le thème « Bâtir une société intelligente et sobre en...

ElectReon , le chef de file des technologies de recharge par induction sur route pour les véhicules électriques commerciaux et particuliers, annonce le lancement du projet "Arena del Futuro" à Brescia, Italie, où la société a intégré sa technologie...