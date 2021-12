CPA Canada célèbre les réussites à l'EFC





TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) félicite les 5 912 candidates et candidats qui ont réussi à l'Examen final commun (EFC) de septembre.

« Ces personnes dévouées ont franchi une étape importante vers l'accession à la profession, affirme Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. Leur ardeur au travail en temps de pandémie nous donne un avant-goût de la profession en devenir : forte, investie dans l'action et d'une détermination inébranlable. »

L'EFC, qui se déroule sur trois jours, constitue une étape cruciale du programme d'agrément de la profession et vise à évaluer les compétences, les connaissances et le jugement des CPA de demain. Pour être admis dans la profession, les candidates et candidats doivent démontrer, dans le cadre de leur programme de formation, de leurs stages et des évaluations, leur maîtrise de toute une gamme d'habiletés et de compétences.

Comme pour l'EFC de septembre 2020 et celui de mai 2021, chaque personne a fait l'examen dans sa propre chambre d'hôtel, afin de respecter les consignes de santé publique en vigueur dans les provinces et les territoires. « Cette approche satisfait à l'exigence prioritaire qu'est la sécurité personnelle, tout en assurant l'intégrité du processus d'examen, précise M. St-Jean. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la tenue de cet EFC. »

Après la tenue de chaque EFC, la profession récompense les candidates et les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats. Pour l'EFC de septembre 2021, la médaille d'or du Gouverneur général, décernée à la personne qui a obtenu le meilleur résultat au Canada, a été remise à Chloé Bourgault-Bourassa, du Vérificateur général du Québec, à Québec. En plus de la médaille, elle recevra un prix de 5 000 $.

Une médaille d'or régionale, accompagnée d'un chèque de 2 500 $, a aussi été décernée aux trois personnes suivantes, qui ont obtenu le meilleur résultat dans leur région :

Ouest du Canada - Sarah Wang , Deloitte, Vancouver

, Deloitte, Ontario - André Caissie, Deloitte, Ottawa

Provinces de l'Atlantique - Stacey Bailey , Morgan & Associates, St. John's (T.-N.-L.)

Pour voir la liste complète des candidates et des candidats inscrits au Tableau d'honneur, soit celles et ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats à l'examen, consulter la page cpacanada.ca/TableaudhonneurEFC.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

