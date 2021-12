CITIC Press Group et Sina Finance organisent le premier ESG Global Leaders Summit (Sommet mondial des leaders environnementaux, sociaux et de la gouvernance)





Yuval Noah Harari, auteur de Sapiens: A Brief History of Humankind partage ses opinions sur les opportunités et les défis d'un monde en pleine mutation

BEIJING, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La société humaine se trouve actuellement dans une phase de développement rapide malgré une multitude d'incertitudes. D'une part, les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la thérapie génique et les technologies numériques nous offrent de nombreuses opportunités, tandis que d'autre part, la pandémie mondiale de COVID-19, la crise climatique et le terrorisme sont des problèmes que nous cherchons toujours à résoudre. Le monde d'aujourd'hui subit des changements profonds jamais vus depuis un siècle. Comment l'humanité doit-elle réagir, et quelles politiques tous les pays doivent-ils adopter pour préserver leurs intérêts communs et répondre à cette crise mondiale ?

Yuval Noah Harari, historien de renom et auteur de Sapiens: A Brief History of Humankind, possède une connaissance approfondie de ces questions. Lors du premier ESG Global Leaders Summit récemment organisé conjointement par CITIC Press Group (SHE:300788) et Sina Finance, il a ainsi déclaré que les solutions aux problèmes d'importance internationale nécessitent la coopération de tous les pays. Harari a souligné que l'humanité est une communauté avec un avenir partagé, en particulier face à des crises mondiales telles que celle de la COVID-19 et celle du réchauffement climatique. Tant qu'un pays refusera de coopérer, le monde entier en subira les mêmes conséquences graves.

Harari estime que les crises telles que la pandémie de COVID-19 ne sont, d'un point de vue historique, qu'un événement dans le processus de développement humain. Dans un article exclusif publié dans le numéro du 21 mars 2020 de Life Week, basé en Chine, l'auteur de Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari, pose la question suivante : « Quel genre de monde allons-nous créer au beau milieu de cette épidémie ? ». Il souligne qu'en plus de résoudre les menaces immédiates, nous devons décider d'une méthode de gouvernance à long terme, ce qui nécessitera une confiance et une coopération internationales. Les pays doivent partager leurs informations, échanger leurs expériences et établir activement des collaborations.

À ce stade, M. Harari estime que les mesures et les pratiques de la Chine valent la peine qu'on s'en inspire. En plus de partager la séquence génétique complète de la COVID-19 avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Chine a envoyé de nombreux médecins expérimentés pour aider d'autres pays à lutter contre la maladie. Il a déclaré que la solidarité mondiale serait non seulement une victoire contre la COVID-19, mais aussi contre toutes les futures épidémies et crises qui pourraient surgir et constituer un danger pour l'humanité au 21e siècle.

Il convient de noter que l'émergence d'un danger s'accompagne toujours de nouvelles opportunités. « Les crises sont souvent le moteur du processus historique », a déclaré Harari dans une interview accordée à l'agence de presse Xinhua. Prenant pour exemple la façon dont il a fait passer sa méthode d'enseignement du hors ligne au en ligne, il a déclaré que l'épidémie a considérablement changé notre mode de vie, avec les robots, l'intelligence artificielle et d'autres technologies largement utilisées.

Les nouvelles technologies s'infiltrent dans nos vies et influencent l'évolution des paysages économiques et politiques mondiaux, alors même que les événements internationaux ont accéléré le processus. Comme pour la gestion d'une crise, l'obtention d'avantages mutuels et de résultats gagnant-gagnant grâce aux possibilités de développement offertes par la révolution technologique nécessite une ouverture et une coopération entre tous les pays.

Dans une interview exclusive accordée à l'hebdomadaire d'information allemand Der Spiegel en 2019, Harari a déclaré qu'au lieu de planifier les technologies futures telles que la numérisation, de nombreux pays se sont concentrés sur l'augmentation des droits de douane et l'expansion de leur armée, deux éléments qui ne sont pas utiles au développement humain. Dans ce contexte, la Chine s'est concentrée sur ces problèmes avec un esprit positif et ouvert et a réalisé des investissements importants dans la recherche sur l'intelligence artificielle, la biotechnologie et les causes du changement climatique, ainsi que dans des solutions qui profitent à la vie quotidienne grâce aux technologies. Le développement rapide du paiement par téléphone portable n'en est qu'un exemple parmi d'autres.

Toute l'humanité est du même côté face aux défis et aux opportunités mondiales. Par conséquent, en tant que membre d'une communauté d'intérêts communs, tous les pays devraient s'engager activement dans la coopération avec une attitude ouverte et sincère afin de parvenir à un bénéfice mutuel. Harari a déclaré : « Je crois fermement qu'il nous sera difficile de revenir au monde tel que nous l'avons connu. Nous vivons désormais dans un monde nouveau et j'espère qu'il sera meilleur. »

