120 banques alimentaires de partout au Canada reçoivent 233 750 dollars du Fonds humanitaire des Métallos





En 2021, le Fonds humanitaire des Métallos versera 233 750 dollars à 120 banques alimentaires et à d'autres organisations de partout à travers le Canada.

Alors que de plus en plus de Canadiens retrouvent leur mode de vie et leurs habitudes d'avant la pandémie, il est facile d'oublier les difficultés que beaucoup traversent encore. Au cours de cette dernière année, les inégalités ont continué de s'aggraver, rendant la période des fêtes très difficile pour encore plus de familles.

« Il est scandaleux qu'en 2021, des personnes vivent encore dans la pauvreté dans un pays comme le Canada. Nous avons également constaté que bon nombre des personnes les plus touchées par la pandémie sont aussi les plus démunies dans notre société », a déclaré Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos.

« Dans ce contexte, le Fonds humanitaire des Métallos est un outil important dont disposent les Métallos pour permettre d'atténuer en partie l'impact durable de la pandémie sur les communautés », a ajouté Ken Neumann. « Cependant, bien que nous pensions que nous devons faire notre part en versant nos dons annuels aux banques alimentaires et à d'autres organisations, nous continuerons d'exiger de nos gouvernements des mesures audacieuses afin de nous attaquer aux causes profondes de ces inégalités ».

Créé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui soutient principalement des projets de développement et d'aide d'urgence dans les pays en voie de développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par l'intermédiaire de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, des employeurs versent des contributions équivalentes.

Consultez la liste des banques alimentaires ayant reçu des contributions du Fonds humanitaire des Métallos en 2021.

