La marque pharmaceutique Rousselot® appartenant à Darling Ingredients obtient un brevet délivré par l'Office européen des brevets pour sa solution SiMoGeltm





IRVING, Texas, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, la marque pharmaceutique de Darling Ingredients, et le leader mondial des solutions à base de collagène1, annonce que l'Office européen des brevets (OEB) a accordé la demande de brevet de la société pour sa solution SiMoGeltm : une solution de bonbons fonctionnels à base de gélatine.

Lancé en 2018, SiMoGel permet la production de comprimés en gélatine nutraceutiques à l'aide d'un processus sans amidon, garantissant les conditions d'hygiène nécessaires à la production de compléments. La solution à base de gélatine permet non seulement d'optimiser le processus de production des comprimés en gélatine nutraceutiques, mais aussi de donner aux producteurs la possibilité de mettre sur le marché des formes d'administration de compléments savoureuses, innovantes et compétitives.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi ce cap dans la protection de notre solution innovante SiMoGel », déclare Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients. La délivrance de ce brevet par l'OEB renforce notre portefeuille de brevets actuel et confirme que nous proposons des solutions réellement innovantes sur le marché. Son obtention va nous permettre d'offrir à nos clients encore plus d'opportunités au niveau du développement de produits sécurisés, en leur donnant la possibilité d'exploiter le marché croissant des nutraceutiques. »

Au cours des dernières années, les nutraceutiques se sont avérés être une forme d'administration de compléments populaire atteignant un TCAC de 37,3 % entre 2016 et 20202. Les opportunités se développent à mesure que le marché évolue. Pour améliorer encore l'administration de compléments sous forme de bonbons en gélatine, Rousselot a récemment lancé une nouvelle solution de processus basée sur SiMoGel, qui permet la production de nutraceutiques au coeur liquide, appelés « gummy caps ». Ce concept unique combine les avantages des gélifiés mous et des bonbons en gélatine sous une seule forme. Cela en fait le premier du genre à être lancé sur les marchés nutraceutiques et pharmaceutiques.

Marit van der Heijden, chef de projet et responsable du marketing mondial chez Rousselot a ajouté : « Nous nous engageons à utiliser la gélatine comme excipient privilégié dans cette application, car nous pensons que ses nombreux avantages fonctionnels et ses origines naturelles offrent des possibilités infinies aux consommateurs pour profiter de leurs vitamines quotidiennes, voire de leurs médicaments. L'équipe de Rousselot est impatiente d'appliquer le concept SiMoGel en collaboration avec nos clients pour créer des produits innovants, tels que les « gummies 3D », aux formes visuellement attrayantes et appétissantes. Nos équipes d'experts en alimentation et en nutrition sont particulièrement désireuses d'apporter leur soutien lors de la phase de formulation et d'aider les acteurs nutraceutiques et pharmaceutiques à atteindre leurs objectifs de développement de nouveaux produits. »

Le brevet accordé par l'OEB (réf. EP3570680B1) est effectif dans les principaux pays d'Europe et est en instance de validation au Brésil, au Japon et aux États-Unis.

