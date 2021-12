CaseWare International annonce une acquisition pour se développer au Danemark





TORONTO, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- CaseWare International Inc., le leader mondial des solutions d'audit, d'assurance, de rapports financiers et d'analyse de données, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis les opérations de CaseWare Danemark de son distributeur de longue date FSR - Danish Auditors situé à Copenhague, au Danemark.

FSR - Danish Auditors, l'organisation professionnelle de l'audit, de la comptabilité, de la fiscalité et de la finance d'entreprise, au Danemark, compte 525 cabinets membres et 4 900 membres individuels. FSR est un distributeur indépendant pour CaseWare International, depuis 2014, offrant des plateformes puissantes telles que les Working Papers basés sur le bureau et les solutions basées sur le cloud aux professionnels de la comptabilité et de la finance dans la région.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de FSR au sein de l'entreprise », a déclaré David Osborne, PDG de CaseWare International. « La forte présence de FSR sur le marché, offrant des solutions spécifiques à l'industrie, combinée à l'excellence de CaseWare dans le développement de produits et services innovants, est une nouvelle étape vers le renforcement de notre empreinte mondiale et la fourniture de nouveaux niveaux d'efficacité commerciale aux cabinets comptables, aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. »

« Je suis extrêmement fière de la contribution de l'équipe FSR à la visibilité de la marque CaseWare au Danemark. Alors que nous poursuivons notre voyage ensemble, nous nous engageons à continuer à établir de solides relations avec nos clients afin d'étendre les activités de CaseWare dans le pays », a déclaré Celina Bach-Møller, Directrice exécutive - CWI Denmark ApS.

Cette décision d'unir nos forces reconnaît l'importance de la transformation de l'entreprise pour permettre aux industries de progresser, aux marchés de se développer et aux organisations de réussir. La nécessité de faire progresser les capacités dans le secteur de l'audit et de la comptabilité exige des solutions plus intégrées qui répondront aux nouveaux défis des cabinets comptables, des entreprises et des entités gouvernementales.

À propos de CaseWare International

CaseWare International Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions bureautiques et en cloud pour l'audit, l'assurance, le rapport financier et l'analyse de données pour les cabinets d'expertise comptable, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Avec l'efficacité, la qualité et la valeur en tête, CaseWare fournit des solutions innovantes à plus de 500 000 utilisateurs, dans 130 pays et en 16 langues.

À propos de FSR - Danish Auditors

FSR est un distributeur indépendant de CaseWare International et l'organisation professionnelle danoise de l'audit, de la comptabilité, de la fiscalité et de la finance d'entreprise avec 525 cabinets membres et 4 900 membres individuels.

Renseignements pour les médias : Tina Zappulla, Directrice, Marketing, CaseWare International, e-mail : tina.zappulla@caseware.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1701035/CaseWare_International_Inc__CaseWare_International_Announces_Acq.jpg

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 09:32 et diffusé par :