La filiale du Center for Active Design procède à des nominations clés qui appuieront la stratégie de Fitwel et feront progresser le mouvement des bâtiments sains

Agrandissement de l'équipe du marketing et du développement des affaires; nomination de membres clés au conseil d'administration pour une mise en oeuvre accélérée de Fitwel dans divers types d'entreprises et de propriétés

NEW YORK, 3 décembre 2021 /CNW/ - Adai, une filiale du Center for Active Design (CfAD), qui exploite le système de Fitwel en matière de certification des bâtiments sains, a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à des nominations à des postes de haut niveau au sein de ses équipes de marketing et de développement des affaires. Par ailleurs, le CfAD a ajouté des membres à son conseil d'administration, afin de faire progresser le mouvement des bâtiments sains et de continuer à favoriser la mise en oeuvre de Fitwel dans différentes entreprises et divers types de biens à l'échelle mondiale.

Plus récemment, Adai a nommé Lauren Brust Moss au poste de vice-présidente principale du marketing et du développement des affaires, et Sonja Trierweiler au poste de vice-présidente du marketing et des communications. Mme Moss apporte à l'équipe son expertise en élaboration de stratégies relatives aux bâtiments sains. Ayant travaillé chez des entreprises de premier ordre comme NORESCO et Steven Winter Associates, elle compte plus de 20 ans d'expérience dans la création de plans d'immobilisations durables et de stratégies de gestion de l'énergie, ainsi que dans le secteur des services énergétiques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de superviser les stratégies multidimensionnelles de Fitwel en matière de marketing et de développement des affaires.

Mme Moss, soutenue par Mme Trierweiler, sera le fer de lance des initiatives de relations publiques et de marketing du CfAD. Mme Trierweiler possède près de 10 ans d'expérience en marketing numérique auprès d'organismes comme le Conseil du bâtiment durable des États-Unis et Edelman, une société de premier plan en communication. De plus, Zachary Flora a été promu au poste de vice-président de la croissance du marché. À ce titre, il se concentrera sur la définition et l'exécution du plan de croissance de Fitwel, et misera particulièrement sur l'acquisition et la rétention d'utilisateurs.

« Lauren et Sonja apportent toutes deux une expérience considérable et essentielle, qui nous aidera à accroître notre présence et notre part de marché, et ce, en offrant des espaces sains à encore plus de gens dans le monde, a déclaré Johanna Frank, présidente et chef de la direction de CfAD. Dans le domaine des bâtiments sains, la demande n'a jamais été aussi élevée, et les gens sont plus informés que jamais. Nous demeurons donc déterminés à bâtir notre infrastructure, notre bassin de talents et notre équipe de conseillers, à mesure que nous émettrons plus de certifications de Fitwel et que nous recueillerons des données et des renseignements qui nous permettront de repousser les limites de la santé et du mieux-être dans l'environnement immobilier. »

En outre, le CfAD a consolidé son conseil d'administration en y intégrant Kevin Davis, directeur général principal du JLL's Hotels & Hospitality Group et chef des marchés de capitaux d'emprunt pour les hôtels de New York. M. Davis est le plus récent membre du conseil diversifié et chevronné du secteur de l'immobilier commercial et des spécialistes de la santé publique. Au cours de la dernière année, l'organisation a également accueilli à son conseil le Dr Bon Ku, directeur du Health Design Lab de l'université Thomas Jefferson, et Bob Simpson, un éminent expert du logement abordable pour les travailleurs, qui a oeuvré chez Fannie Mae pendant plus de 20 ans.

« Le Center for Active Design est composé d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées et qui ont à coeur de faire en sorte que le monde immobilier fonctionne mieux pour nous, et j'ai le privilège de contribuer à tracer sa voie stratégique, a précisé M. Simpson. Ensemble, nous reconnaissons une occasion importante d'élargir la portée et l'influence de l'organisation, et ces nominations nous aideront à réaliser la transformation souhaitée sur le marché. »

Le CfAD a réussi à stimuler la croissance annuelle de Fitwel, enregistrant des projets qui totalisent environ 894 millions de pieds carrés d'espace immobilier commercial depuis 2017. Le nombre de projets enregistrés de 2019 à 2020 a augmenté de 189 %, ce qui confirme la croissance atteinte. De plus, les données les plus récentes du CfAD démontrent que le nombre de projets certifiés a crû de 173 % au troisième trimestre de 2021, par rapport à la même période l'an dernier.

Ces nominations stratégiques seront essentielles pour l'expansion continue de Fitwel. En effet, l'organisation cherche à tirer parti de la demande forte et croissante dans le domaine des bâtiments sains, comme l'indique le rapport « A New Investor Consensus: The Rising Demand for Healthy Buildings » que CfAD a corédigé et publié plus tôt cette année, à la suite d'un sondage exhaustif mené auprès d'investisseurs.

Fitwel est le principal système de certification au monde qui vise à améliorer la santé des bâtiments pour le bien de tous. Se basant sur l'analyse experte de plus de 5 600 études universitaires, Fitwel met en oeuvre une vision d'un avenir plus sain, où tous les immeubles et toutes les collectivités sont repensés dans le but de renforcer la santé publique et le bien-être commun. Fitwel a été créé à l'origine aux États-Unis par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le General Services Administration. Le CDC demeure le partenaire de recherche et d'évaluation de Fitwel. Le Center for Active Design, un organisme mondial sans but lucratif, a été choisi comme exploitant autorisé de Fitwel, chargé d'accroître la portée de Fitwel sur le marché mondial. Adai est responsable de l'expansion de Fitwel au niveau mondial et de l'administration du programme et vise à offrir un service à la clientèle et un soutien technique de premier ordre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fitwel.org .

