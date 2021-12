La Banque CIBC se classe au premier rang d'un rapport sur les applications de services bancaires mobiles au Canada





TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu la meilleure note globale au pays parmi les banques évaluées dans le cadre du rapport The Forrester Digital Experience Reviewtm du quatrième trimestre de 2021 portant sur les applications bancaires mobiles canadiennes.

Les applications de services bancaires mobiles canadiennes ont été analysées et évaluées en fonction de plus de 60 critères, et la Banque CIBC a obtenu d'excellents résultats sur le plan des fonctionnalités et de l'expérience utilisateur. Selon le rapport, l' application Services bancaires mobiles CIBC MD s'est illustrée dans deux catégories clés en matière de fonctionnalité, soit les caractéristiques libre-service et les caractéristiques de service assisté. L' Assistant virtuel a notamment été donné en exemple.

Forrester a également souligné la qualité de l'expérience utilisateur offerte par l'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC, entre autres la prise en charge de la recherche universelle, les fonctions de surveillance de la cote de crédit et de messagerie bidirectionnelle et les alertes utiles, de même que la clarté du langage et des étiquettes utilisés dans l'ensemble de l'application.

« Nous continuons de montrer la voie en matière de services bancaires mobiles fiables en faisant évoluer notre application afin d'offrir à nos clients une expérience utilisateur novatrice, riche et radicalement simple et de les aider à réaliser leurs ambitions, a déclaré David Attard, premier vice-président, Services bancaires numériques et mise en oeuvre, Banque CIBC. Cette précieuse reconnaissance de Forrester Research est le résultat d'un effort collectif à l'échelle de notre banque visant à offrir à nos clients d'autres moyens de faire affaire avec nous à distance ou dans le confort de leur foyer. »

C'est la septième fois en huit ans que la Banque CIBC se classe au premier rang des banques évaluées au Canada par Forrester, seule ou ex æquo; elle avait aussi obtenu la note globale la plus élevée dans le rapport de 2019 .

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

