/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une autre annonce importante en matière de logement à Saskatoon





SASKATOON, SK, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une autre annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à Marv Friesen, député provincial de Saskatoon Riversdale, à Charlie Clark, maire de Saskatoon, à Mark Arcand, chef du conseil tribal de Saskatoon, à la Cress Housing Corporation et à Shirley Isbister, présidente de la Central Urban Métis Federation Inc., pour l'annonce.

Date : Le 3 décembre 2021 Heure : 12h00 Heure du Centre Lieu : Virtuel (Les journalistes qui souhaitent y assister sont priés de demander un lien Zoom en envoyant un courriel à mediarelations@saskatoon.ca au plus tard à 11:00 am (HC) le vendredi 3 décembre. Quiconque n'est pas un présentateur désigné et souhaite visionner l'annonce virtuelle peut le faire en direct sur la page Facebook de la Ville de Saskatoon.)

