AstraZeneca Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour une 8e année consécutive

MISSISSAUGA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - AstraZeneca Canada, une société biopharmaceutique de premier plan axée sur l'innovation, s'est classée pour la 8e année d'affilée parmi les Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto. La liste complète des lauréats de 2022 a été annoncée par Mediacorp Canada dans l'édition d'aujourd'hui du Globe and Mail.

« Si AstraZeneca Canada est un endroit où il fait si bon travailler, c'est en grande partie grâce à nos employés et à la culture dynamique que nous avons créé », déclare Kiersten Combs, présidente, AstraZeneca Canada. « Guidés par nos valeurs et par la ferme conviction que la science doit être au coeur même de notre entreprise, nos employés sont passionnés par leur travail qui touche la santé des Canadiens, font preuve d'esprit d'entreprise, cherchent continuellement à se perfectionner et ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Parmi les critères clés pris en considération pour le concours des Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, on compte l'environnement de travail; les avantages sociaux liés à la santé, à la famille et aux finances; les communications avec les employés; la gestion du rendement; la formation et le perfectionnement des compétences; ainsi que l'engagement communautaire. Cette reconnaissance souligne les efforts collectifs d'AstraZeneca Canada, qui visent à créer un environnement de travail motivant et inclusif - un milieu où les employés concrétisent leurs valeurs, se sentent liés par la même détermination, et ont l'occasion de s'épanouir et de se perfectionner.

En outre, AstraZeneca a précédemment figuré parmi les 10 cultures d'entreprises les plus admirées au Canada selon le classement de Waterstone Human Capital. Ce concours national récompense les meilleures organisations canadiennes souscrivant à une culture d'entreprise forte, dynamique et ancrée dans ses employés et ses valeurs.

« Nos employés constituent véritablement le coeur de nos activités », affirme Gena Restivo, vice-présidente, Ressources humaines et Communications de l'entreprise chez AstraZeneca Canada. « Nous sommes à notre meilleur lorsque nos employés se développent, innovent et s'épanouissent dans un environnement de travail exceptionnel au sein duquel ils se sentent soutenus et reconnus, et où ils peuvent être eux-mêmes. Ce sont donc nos employés et l'engagement que nous partageons envers notre objectif, nos valeurs et nos patients qui font d'AstraZeneca Canada un milieu de travail aussi formidable. »

À propos d'AstraZeneca Canada

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments destinés aux soins primaires et spécialisés, qui ont pour but de changer des vies. Elle se concentre sur quatre domaines importants des soins de santé : les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, l'oncologie, les maladies respiratoires et immunitaires ainsi que les maladies rares. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Sa filiale canadienne, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, compte environ 1090 employés au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.astrazeneca.ca.

