LANCEMENT CANADIEN DE L'INFLUENTE MARQUE DE MILIEU DE GAMME RIVER ISLAND À LA BAIE





La Baie et River Island, un leader international de l'industrie de la mode acclamé sur la High Street londonienne, ont annoncé aujourd'hui un partenariat qui donnera aux consommateurs canadiens un accès direct à la marque mode hautement prisée. Les clients peuvent dès maintenant découvrir les vêtements pour elle et lui du détaillant britannique à labaie.com, en attendant la collection qui fera son entrée au printemps dans certains magasins La Baie d'Hudson. L'arrivée de cet assortiment décliné en tailles allant jusqu'à 18 coïncide avec l'accroissement majeur de l'offre de La Baie destinée aux générations Y et Z, sa clientèle connaissant l'expansion la plus rapide.

« La Baie transforme sa proposition marchandise pour offrir davantage de marques recherchées aux Canadiens férus de style », a affirmé Laura Janney, marchande en chef pour La Baie. « Avec le mariage des prix concurrentiels et de l'esthétique innovante de River Island, nous serons mieux en mesure de fournir à notre clientèle plus jeune des pièces tendance et abordables qui reflètent ses goûts et son style de vie. »

Theodore Sheppard, chef du développement international pour River Island, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer River Island par l'entremise de La Baie, un partenaire d'affaires très respecté. Par cette collaboration, nous souhaitons faire découvrir la mode saisissante de River Island à un nouveau groupe de consommateurs au Canada. »

Chez les femmes, le lancement de River Island se fera avec une sélection pointue d'articles de base raffinés, dont des jeans d'aspect usé, des vestes-chemisiers, des chandails et des tenues de détente confortables. En outre, l'assortiment comptera des vêtements audacieux et festifs dignes des plus grandes fashionistas, comme des combinaisons et des hauts asymétriques, des minijupes et des chemisiers à paillettes et à franges, des robes à épaules dénudées et plus encore. Quant à elle, la collection de mode masculine comprendra des polos de coton distingués de coupe étroite, des vestes matelassées, des tricots et des t-shirts à carreaux contrastants, des pantalons de jogging et un vaste choix de styles et de coupes de jeans. Plus de 200 modèles sont déjà offerts en ligne à labaie.com.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L'une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d'Hudson exploite 85 magasins à assortiment complet et La Baie exploite labaie.com, qui comprend le Marché, l'une des plus grandes entreprises de commerce en ligne au Canada. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, d'articles griffés, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d'Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE RIVER ISLAND

Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie du détail et 260 magasins répartis au Royaume-Uni et en Irlande, River Island est l'une des marques les plus connues et aimées de la High Street britannique. Admirée pour ses vêtements uniques, élégants et abordables pour homme, femme et enfant, River Island emploie l'une des plus importantes équipes de design de la High Street et produit presque tous ses articles en interne.

En plus de soutenir toujours plus d'organismes de bienfaisance et de tenter de préserver les ressources limitées qu'offre la planète, notamment en faisant appel aux énergies renouvelables, River Island entretient des relations durables et équitables avec ses fournisseurs ainsi que les communautés qu'elle sert.

