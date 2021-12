Musée Royal de l'Ontario - Une vitrine exceptionnelle pour les fossiles de Miguasha





MIGUASHA, QC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le parc national de Miguasha jouira bientôt d'une vitrine remarquable mettant en valeur le caractère d'exception de ses fossiles. Le site fossilifère de Miguasha a été choisi pour se retrouver au coeur même de la nouvelle galerie Willner Madge de L'aube de la vie du Musée royal de l'Ontario.

Cette galerie, dont l'inauguration est prévue à Toronto le 4 décembre 2021 , soulignera l'importance unique du patrimoine paléontologique canadien dans la compréhension de l'origine et de l'évolution de la vie sur Terre. On pourra y admirer un grand nombre de spécimens originaux ou de moulages de fossiles tirés de la falaise fossilifère de Miguasha, dont plusieurs ont fait l'objet d'un protocole d'échange entre les deux institutions. Le Musée royal de l'Ontario pourra se targuer de présenter à ses visiteurs la seule réplique au monde du fossile complet d'Elpistostege watsoni, dont l'original vieux de près de 400 millions d'années est exposé au parc national de Miguasha, dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

Le Musée royal de l'Ontario est considéré comme l'institution muséale la plus importante et le plus complète au Canada. Bon an, mal an, ses 40 galeries et salles d'expositions sont fréquentées par plus d'un million de visiteurs, ce qui en fait l'un des 10 musées les plus visités en Amérique du Nord. Sepaq.com

