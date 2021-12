MaRS et la Banque CIBC lancent la deuxième phase du Défi de conception inclusive





Les gagnants obtiendront du financement pour leurs solutions novatrices qui réinventent le milieu de travail.

TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, pour souligner la Journée internationale des personnes handicapées, MaRS et la Banque CIBC ont lancé la deuxième phase du Défi de conception inclusive visant à éliminer les obstacles à l'emploi auxquels font face les Canadiens vivant avec un handicap La première phase du défi était axée sur le recrutement, tandis que la deuxième phase met l'accent sur le « soutien au travail » et vise à trouver des solutions qui réinventent le milieu de travail.

« Les défis constituent une méthode éprouvée pour stimuler l'innovation afin de trouver des solutions à des problèmes sociétaux complexes, a déclaré Alex Ryan, vice-président principal, Solutions des partenaires chez MaRS. En ouvrant le processus de résolution de problèmes à des partenaires traditionnels et non traditionnels, le défi de conception inclusive vise à réinventer les mesures d'adaptation en milieu de travail, à accroître l'accès à la technologie d'assistance et à créer des milieux de travail flexibles »



Le défi favorise la découverte de façons novatrices de redéfinir les milieux de travail existants afin de créer un soutien optimisé pour les personnes ayant une incapacité. Les innovateurs et les membres de la communauté des personnes vivant avec une incapacité ont jusqu'au 1er mars pour proposer leurs solutions.

« Nous sommes déterminés à faire de l'inclusion la pierre d'assise de la culture de la Banque CIBC. « Cela comprend l'élimination des obstacles au recrutement, au maintien en poste et à la promotion des meilleurs talents qui vivent avec une incapacité, a déclaré Andrea Nalyzyty, première vice-présidente, chef de la conformité et Affaires réglementaires internationales, et présidente du comité d'action sur l'accessibilité de la Banque CIBC. La création de milieux de travail qui conviennent à tout le monde contribue à la réussite des entreprises et à la croissance économique. Cette orientation est étroitement liée à notre objectif d'aider à concrétiser nos ambitions, y compris celles de près de 22 % des Canadiens qui vivent avec une incapacité »



Dates importantes :

1er décembre : Début de la période de soumission

1er mars : Date limite de soumission

19 mai : Dévoilement des gagnants



Les propositions seront évaluées par un conseil consultatif composé de membres de la communauté des personnes handicapées et de chefs d'entreprise.

Plus tôt cette année, les lauréats du premier Défi de conception inclusive ont reçu un financement total de 100 000 $ pour soutenir cinq solutions, dont la gagnante, Lime Connect Canada.

En plus du partenariat avec MaRS, la Banque CIBC appuie les personnes handicapées des façons suivantes :

Nous reconnaissons la Journée internationale des personnes handicapées avec des activations partout au Canada et accélérons la réalisation de nos engagements en tant que signataire de The Valuable 500, une initiative internationale qui s'efforce d'inscrire les personnes vivant avec un handicap à l'ordre du jour des affaires;

et accélérons la réalisation de nos engagements en tant que signataire de The Valuable 500, une initiative internationale qui s'efforce d'inscrire les personnes vivant avec un handicap à l'ordre du jour des affaires; Notre Comité d'action sur l'accessibilité travaille en partenariat avec les dirigeants de notre banque pour mener à bien les initiatives de notre feuille de route quinquennale sur l'accessibilité. Nous concentrons nos efforts afin de rendre la Banque CIBC accessible dans nos espaces de bureaux et comptoirs de services, dans l'ensemble de nos propriétés et produits numériques et dans la façon dont nous travaillons et fournissons des produits et des services aux membres de notre équipe et aux clients;

Nous versons plus de 2,6 millions de dollars pour soutenir la prochaine génération de leaders et de créateurs de changement dans la communauté des personnes handicapées. Nous mettant notamment l'accent sur l'accès aux études et à l'emploi, en appuyant Good Foot, Holland Bloorview, et l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA);

Nous poursuivons l'objectif d'avoir au moins 9 % de nos employés canadiens qui s'identifient comme personnes handicapées d'ici 2024, en tirant parti de partenariats clés, notamment avec Lime Connect et Specialisterne.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de MaRS

MaRS est le plus important centre d'innovation urbain en Amérique du Nord. Organisme sans but lucratif enregistré, MaRS appuie les entreprises en démarrage à croissance rapide et les entreprises en expansion qui s'attaquent aux grands enjeux dans divers domaines, dont la santé, les technologies propres et les technologies financières. De plus, MaRS mobilise tous les acteurs de l'écosystème technologique afin de favoriser la réalisation de percées majeures, de faire croître l'économie et de générer des retombées en résolvant les problèmes qu'ont vraiment les gens dans la vie réelle, au Canada et partout dans le monde.

