Club Med ouvre les portes de son premier Village tout-inclus au Canada, le Club Med Québec Charlevoix

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Club Med est ravi d'ouvrir officiellement les portes de son premier Village de montagne 4 saisons tout inclus au Canada, Club Med Québec Charlevoix. Dès aujourd'hui, les clients peuvent séjourner dans l'une des 302 chambres du Village, dont un espace Collection Exclusive (5 étoiles) comprenant 25 suites. Avec un incroyable panorama sur le Massif de Charlevoix et une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, ce Village 4 Tridents (4 étoiles) accueille les familles, les couples, les célibataires, les groupes d'amis, les séminaires et les événements avec des forfaits tout inclus, des services et des activités qui répondent à toutes les envies.

Le premier et unique Village tout compris au Canada

Situé à seulement 90 minutes de Québec dans la région du Massif de Charlevoix, le Club Med Québec Charlevoix est destiné à devenir une destination incontournable pour des vacances à la montagne uniques. Au fil des saisons, la région se fait tour à tour paradis des skieurs, des randonneurs et des amateurs de sports nautiques. Le Village tout-inclus offre une gamme complète d'expériences à vivre et tout ce dont vous avez besoin pour des vacances inoubliables: une cuisine raffinée, un bar ouvert, des hébergements haut-de-gamme et une multitude d'activités et de divertissement, été comme hiver.

Le Club Med Québec Charlevoix propose un large éventail d'activités tout au long de l'année. En hiver, les visiteurs peuvent profiter d'un accès direct aux pistes, les passes et les cours de ski sont inclus. Au printemps, en été et en automne, les clients peuvent découvrir les grands espaces grâce à une sélection de randonnées guidées à thème tout-inclus et à l'école de vélo de montagne du Club Med

Ce Village propose également une offre bien-être complète, conçue pour se détendre et déconnecter. Pour plus de relaxation, les clients pourront profiter d'une expérience bien-être inspirée des spas nordiques au Club Med Spa par Sothys (à la carte).

Le Club Med Québec Charlevoix en quelques chiffres

350 employés

302 chambres

25 suites Collection Exclusive (5 étoiles)

3 restaurants : Le Marché, Terroir & Co, Le Chalet

2 bars : Le Météore, Le Chalet

Encadrement enfants de 4 mois à 17 ans

1 piscine intérieure

1 spa

