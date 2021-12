Le gouvernement du Québec octroie une aide de 285 000 $ à l'événement Noël dans le Parc





MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à Noël dans le Parc, qui se déroulera jusqu'au 23 décembre, à Montréal, dans le respect des mesures sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment qu'elles accordent une aide financière totale de 285 000 $ au soutien de Noël dans le Parc.

L'organisme l'Auguste Théâtre crée des villages de Noël en milieu urbain qui laissent place à des spectacles variés et favorisent les rencontres entre citoyens et visiteurs. Cette année encore, il a transformé en lieux féériques le parc Lahaie, la place Émilie-Gamelin du Quartier des spectacles et un terrain adjacent au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Toutes et tous peuvent y profiter non seulement d'une ambiance festive, mais aussi d'activités et de divertissements alliant l'art et la musique.

Citations :

« Grâce à son offre touristique riche et distinctive, le Québec demeure une destination de choix pour les visiteurs qui désirent vivre une expérience unique. Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec à Noël dans le Parc, un rendez-vous qui contribue à diversifier la proposition événementielle de la métropole. J'invite tous les citoyens à participer à cet événement festif et à s'en mettre plein les oreilles lors des spectacles musicaux qui seront présentés. C'est l'occasion de se laisser entraîner par l'ambiance des Fêtes tout en profitant des joies de notre hiver québécois! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La période des Fêtes est toujours un moment magique. Je suis très heureuse que les Montréalaises et Montréalais puissent en profiter pleinement grâce à la programmation bien vivante de Noël dans le Parc. C'est un rendez-vous hivernal qui fait briller les artistes établis et ceux de la relève. Son caractère convivial, inclusif et dynamique animera différents lieux de notre belle métropole et réchauffera les coeurs des festivaliers. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce festival. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde à Noël dans le Parc une somme de 165 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette aide inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 120 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

