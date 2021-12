TÉLÉTRAVAIL : Événement LinkedIn en direct sur l'ergonomie, la santé & sécurité et responsabilités de l'employeur ce vendredi 3 décembre 2021 dès 10 h 30 sur la page Guide Télétravail Québec





MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) via sa plateforme Web Guide Télétravail Québec, est fier de convier les gestionnaires de tout le Québec à son premier événement LinkedIn en direct ce vendredi 3 décembre 2021.

Par l'entremise de sa plateforme Guide Télétravail Québec, le CPQ aborde le télétravail sous différents thèmes, toujours dans le but d'informer, de guider et d'outiller les dirigeants et les gestionnaires dans cette transition et, plus récemment, dans la transition vers le travail hybride.

Les périodes de confinement s'étant allongées à plusieurs reprises, les postes de travail à domicile, qui devaient être temporaires et qui ne sont pas tous aussi ergonomiques qu'au bureau, sont devenus plus permanents que prévu.

Certains télétravailleurs peuvent avoir adopté le canapé, le lit ou la table de la cuisine comme espace de travail. En outre, tous les employeurs ne disposent pas des mêmes ressources pour structurer et organiser le télétravail.

Tous ces facteurs peuvent augmenter le risque de développer des troubles musculosquelettiques, lesquels peuvent avoir de graves conséquences sur la qualité de vie des travailleurs et la productivité des milieux de travail.

C'est dans cette dynamique que le CPQ, avec le soutien de la CNESST dans le cadre de son programme d'aide financière à la formation et à l'information en santé et sécurité du travail et la collaboration d'experts du domaine, ont lancé un dossier Ergonomie sur la plateforme Guide Télétravail Québec et invitent tous les gestionnaires du Québec à se joindre gratuitement au Panel sur l'ergonomie, santé & sécurité et responsabilités de l'employeur.

Présenté par Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, ce panel rassemblera des experts en ergonomie et en droit :

Patrick Vincent, ergonome certifié et président de Vincent Ergonomie. Patrick Vincent, kinésiologue et ergonome certifié, est président de Vincent Ergonomie et membre du conseil d'administration de l'association professionnelle des ergonomes du Québec. M. Vincent est actif dans le domaine de l'ergonomie depuis 1996. Il est membre de l'Association canadienne d'ergonomie et il détient la désignation d'ergonome certifié du Conseil canadien de certification des praticiens en ergonomie. Premier ergonome québécois à porter le titre de professionnel accrédité WELL, il appartient à une communauté de praticiens reconnus pour leur expertise de la santé et du bien-être des occupants dans les bâtiments.

Me Caroline Jodoin, avocate senior, S.E.N.C.R.L., s.r.l. chez Norton Rose Fulbright Canada, où elle pratique depuis 2014. Me Jodoin conseille des petites, moyennes et grandes entreprises de compétence provinciale ou fédérale sur tous les aspects du droit de l'emploi et du travail, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Elle prête également main-forte aux employeurs pour la gestion quotidienne de leurs relations de travail ou d'emploi, qu'il s'agisse de sanctions disciplinaires, de mesures administratives, de licenciements, de la rédaction de politiques diverses ou de questions de santé et sécurité au travail. Elle a également acquis des connaissances quant aux modes de gestion qui contribuent à réduire, voire à éliminer, l'intérêt des employés pour la syndicalisation.

Au terme de ce panel, les participants seront mieux outillés pour faire face aux questions de santé et de sécurité liées à l'ergonomie dans un contexte de télétravail à long terme. Ils en sauront plus sur les responsabilités de l'employeur et de l'employé, ainsi que sur les mythes concernant l'ergonomie dans le cadre du travail à domicile.

L'événement s'adresse ainsi aux :

- Gestionnaires de petites, moyennes et grandes entreprises du Québec

- Professionnels des ressources humaines

- Responsables de l'application des normes de la CNESST dans leur milieu de travail.

Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s'inscrire à cet événement incontournable de décembre en cliquant sur ce lien : https://www.linkedin.com/events/6864665840755736576/

Elles peuvent également s'abonner à l'infolettre et aux pages LinkedIn et Facebook du Guide Télétravail Québec pour ne rien manquer des futurs événements et obtenir encore plus de conseils.

Quoi : Panel sur l'ergonomie, santé & sécurité et responsabilités de l'employeur

Quand : Le vendredi 3 décembre 2021, de 10 h 30 à 12 h

Lieu : En ligne via https://www.linkedin.com/events/6864665840755736576/

Coût : Gratuit pour tous.

À propos du Guide Télétravail Québec : Lancé en 2020 par le CPQ, le GTQ est une mine d'information pour toute personne qui s'intéresse de près ou de loin au télétravail. Il rassemble des articles, des entrevues, des revues de presse, un dossier sur l'ergonomie, des événements et plus encore.

À propos du CPQ : Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs entreprises, institutions et autres employeurs membres. Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

