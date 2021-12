Un monde de possibilités : Gestion de Placements TD Inc. lance deux nouvelles solutions d'actions mondiales à revenu





Les investisseurs qui recherchent à la fois une croissance et des revenus peuvent maintenant diversifier davantage leurs placements grâce à de nouveaux Fonds de revenu d'actions mondiales TD offerts par Gestion de Placements TD Inc.

TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles solutions dans sa gamme de fonds de fonds : le Fonds de revenu équilibré d'actions mondiales TD et le Fonds de revenu d'actions mondiales TD (les « Fonds »). Les Fonds sont des solutions tout-en-un conçues pour générer une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres d'autres fonds communs de placement, et en mettant l'accent sur ceux qui investissent dans des titres productifs de revenus d'émetteurs situés partout dans le monde.

En s'appuyant sur la popularité du Fonds de revenu fixe TD et du Fonds d'actions américaines TD, ces nouvelles solutions investiront principalement dans des fonds communs de placement et des FNB gérés par GPTD. Les placements des Fonds incluront notamment des actions privilégiées, des actions ordinaires, des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments productifs de revenus semblables. Les Fonds visent une distribution mensuelle régulière qui pourra comprendre un remboursement de capital. Le Fonds de revenu équilibré d'actions mondiales TD ajoute une composante de titres à revenu fixe mondiaux pour constituer une répartition cible entre les actions et les titres à revenu fixe de 75/25.

« De nos jours, les Canadiens affectent de plus en plus d'actifs de leur portefeuille aux actions mondiales », affirme Robert Vanderhooft, chef des placements, GPTD. « Parallèlement, de nombreux investisseurs ont fortement besoin de revenus au sein d'un portefeuille diversifié. Au cours des dernières années, nous avons élargi notre gamme de fonds communs de placement et de FNB au moyen de solutions de grande qualité afin de répondre à cette demande des investisseurs. Nos nouveaux Fonds de revenu d'actions mondiales TD offrent une solution d'actions mondiales à revenu activement gérée qui surpondère les actions versant des dividendes afin de répondre aux besoins d'un large éventail d'investisseurs. Les pondérations sous-jacentes et les répartitions tactiques des Fonds seront gérées activement par les équipes chevronnées de répartition des actifs et d'analyse fondamentale des actions et des titres à revenu fixe de GPTD », ajoute M. Vanderhooft.

Les investisseurs des Fonds auront accès à ce qui suit :

Deux niveaux de gestion active : Pour profiter des rajustements tactiques apportés par l'équipe de gestion de portefeuille des Fonds ainsi que des approches de placement actives utilisées par les gestionnaires de portefeuille des fonds sous-jacents.

Pour profiter des rajustements tactiques apportés par l'équipe de gestion de portefeuille des Fonds ainsi que des approches de placement actives utilisées par les gestionnaires de portefeuille des fonds sous-jacents. Approche unique combinant des placements de base et des placements complémentaires : Pour tirer parti des occasions à court terme sur le marché grâce à une répartition stratégique des actifs à long terme combinée aux rajustements tactiques apportés par l'équipe de gestion de portefeuille.

Pour tirer parti des occasions à court terme sur le marché grâce à une répartition stratégique des actifs à long terme combinée aux rajustements tactiques apportés par l'équipe de gestion de portefeuille. Gestion active des risques : L'équipe de gestion de portefeuille vise à maintenir une vision à long terme tout en essayant de positionner le portefeuille de façon défensive, au besoin.

Les fonds communs de placement des catégories d'actions mondiales représentent un pourcentage croissant des actifs gérés au Canada. Par conséquent, les nouveaux Fonds de revenu d'actions mondiales TD offrent de la valeur à un large éventail d'investisseurs à la recherche d'une solution d'actions mondiales à revenu et à gestion active en mettant fortement l'accent sur les actions qui versent des dividendes.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc., un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2021, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 431 milliards de dollars. Ces entités sont GPTD, TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont ni garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

